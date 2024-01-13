سيّد الإخفاقات.. هآرتس تنتقد نتنياهو عشية 100 يوم من الحرب على غزة



وقالت الصحيفة إنه بعد هذه الأيام الطويلة من القتال، والتي يجب أن تكون الأولية لدى الحكومة هي عودة الأسرى الإسرائيليين من غزة حتى على حساب وقف إطلاق نار، أو إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، أو "الإطاحة بحماس".



وفي سياق الأهداف الإسرائيلية المعلنة من الحرب على غزة، شدّدت "هآرتس" على أن "الجيش" الإسرائيلي يراوح في غزة، وأن استبدال المصطلحات في الإعلام لا يغيّر هذا الواقع، في حديث عن استبدال مصطلح "تقويض حماس" بمصطلح "تجريد القطاع من السلاح".



مراوحة "الجيش" في غزة، عزتها الصحيفة إلى أداء رئيس الأركان ومرؤوسيه "العالقين بين كماشتي مستوى سياسي قدراته فاشلة وبين خط ائتمان دولي متراجع"، لافتةً إلى أنه في الخارج يتم التعامل مع "عصابة الائتلاف" بشكل مختلف عمّا هو عليه في "إسرائيل".



وأكدت أن أهداف الحرب لا يمكن تحقيقها بالكامل، في غياب ائتمان جماهيري داخلي، وائتمان دبلوماسي دولي، في ظل "حكومة عاجزة، ورئيسها الفاشل، المحتال".



وأكدت الصحيفة أيضاً أنه عشية الـ 100 يوم لا يزال الأفق العسكري ضبابياً، وكذلك السياسي، لافتاً إلى قاعدة في الحروب: "عندما تبدأ المراوحة، يزداد اليأس". وقارنت الحرب من حيث المدة الزمنية بضعف الحرب عام 2014، و5 أضعاف أيام حرب "يوم الغفران" (1973)، 16 مرة أكثر من "حرب الأيام الستة" (1967).



وأشارت "هآرتس" إلى أن جرح حرب أكتوبر 1973 لا يزال مفتوحاً، و"هذا يعطي منظوراً قاتماً للسنوات الـ 50 المقبلة"، موضحةً أن صدمة السابع من أكتوبر 2023 ستكون ملموسة وأطول أمداً بعدة مرات".



وانتقلت الصحيفة بشأن تداعيات حرب 2023 إلى قراءة ما يحدث في الشمال. يتحدث الجنرلات الإسرائيليون عن معركة متعددة الجبهات "ستستمر بشدة متفاوتة طوال سنة 2024". وتابعت أنه عند الحدود مع لبنان، جرى تدمير المستوطنات بالقصف، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين هم لاجئون، مشيرةً إلى أن الحكومة تخلت عن هؤلاء الإسرائيليين.



انسحبت تداعيات حرب 2023 على الصعيد الاقتصادي، حيث تعاني "إسرائيل" من أزمة جدّية، ووصفت "هآرتس" الأخبار الاقتصادية الأخيرة بـ "المرعِبة"، مشدّدة هنا على غياب كفاءة نتنياهو في إدارة "إسرائيل" في "ساعتها الصعبة".



وأوضحت أن نتنياهو سيمتنع عن اتخاذ الاجراءات اللازمة، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة أو خفض نقاط الائتمان، وذلك كي لا يفكك الدعم الذي حصل عليه، بعد سنة واحدة فقط على الانتخابات.



وذكرت "هآرتس" أن نتنياهو سيعمل على تعزيز حكمه والاستمرار في الهروب من "القانون" بواسطة خلق مستنقع حربي وحفرة اقتصادية.



"سيد أمن مسؤول عن أكبر فشل أمني لنا، "سيد مستوى آخر يُجر إلى المحكمة الدولية في لاهاي بعد إدارته معركة دبلوماسية فاشلة"، وأيضا: "سيد اقتصاد الذي من أجل صون ائتلاف الـ 64، مستعد لتدمير حياتنا جميعاً واستعباد الأجيال القادمة من أجل بقائه"، تؤكد "هآرتس".



وكانت صحيفة "معاريف" أيضاً قد نشرت في وقت سابق استطلاعاً للرأي بيّنت نتائجه أن 9% فقط من المستوطنين يقولون إنّ "إسرائيل" ستحقق إنجازاً أو ستفوز في حربها ضدّ غزّة.



كذلك كشف استطلاع رأي إسرائيلي آخر أنّ غالبية الإسرائيليين فقدوا الثقة في حكومة نتنياهو، مع تزايد الانتقادات ضدّه والخلافات بين أعضاء حكومته، إضافةً إلى اعتقاد الكثيرين منهم أن الدعاية الإسرائيلية ضد حماس خلال الحرب "سيئة جداً". وبيّنت نتائج استطلاع الرأي إنّ 69% من المستوطنين يؤيدون إجراء انتخابات جديدة فوراً بعد وقف الحرب على غزّة. -قسم الترجمة العبرية (الميادين)