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الحوثيون: الرد على هجمات صنعاء سيكون قريبا

1/13/2024 2:07:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين، نصر الدين عامر، إن الجماعة لن تسمح باستباحة الأميركيين اليمن، مؤكدا أن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا.

وأضاف عامر لقناة "الجزيرة"، أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأميركي كانت خارج الخدمة، وأن الحوثيين يعتبرون وجود الأميركيين في المنطقة غير مشروع.

وأكد أنه انطلاقا من ذلك يعد استهداف الجماعة القطع الحربية الأميركية في المنطقة مشروعا.

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