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حصيلة جديدة ترفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

1/13/2024 2:07:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 جريحا، مؤكدة وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بأنحاء متفرقة من القطاع.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 135 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني جعلت واحدا من بين 20 مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا. (الجزيرة نت)

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