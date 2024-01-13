حصيلة جديدة ترفع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317
جريحا، مؤكدة وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع
المدني الوصول إليهم بأنحاء متفرقة من القطاع.
وأضافت الوزارة أن
الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 135 شهيدا خلال الساعات الـ24
الماضية.
وقالت إن الإبادة
الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني جعلت واحدا من بين
20 مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا. (الجزيرة نت)
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