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القسام تفجر عبوة مضادة بـ4 جنود إسرائيليين

1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية من 4 جنود قرب نفق شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
وأضافت أنها قصفت تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل.
كما قالت إنها تمكنت من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس بصاروخ أرض-جو.
يأتي ذلك بعد إعلان القسام أنها استهدفت آليات إسرائيلية وقوة راجلة أخرى في خان يونس.

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