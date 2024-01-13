الجيش الإسرائيلي يعترف: 4000 جندي معاق جراء معارك غزة

الجيش الإسرائيلي يعترف: 4000 جندي معاق جراء معارك غزة
التاريخ
1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقل موقع
"والا" العبري عن الجيش الإسرائيلي اعترافه بإصابة نحو 4000 جندي بالإعاقة
نتيجة المعارك في غزة.
ومع دخول الحرب على
غزة يومها الـ99، شهدت خان يونس جنوبي القطاع قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة
الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة.
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