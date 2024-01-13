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الجيش الإسرائيلي يعترف: 4000 جندي معاق جراء معارك غزة

1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقل موقع "والا" العبري عن الجيش الإسرائيلي اعترافه بإصابة نحو 4000 جندي بالإعاقة نتيجة المعارك في غزة.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ99، شهدت خان يونس جنوبي القطاع قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة.

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