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بحكم قضائي.. ترامب بدفع 400 ألف دولار لصحيفة نيويورك تايمز

1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحفيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.


وكان ترامب قد رفع شكوى في سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز"، متهما 3 صحفيين يعملون بالصحيفة الأميركية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.


وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر ترامب بدفع المبلغ بالكامل.


وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته، بحسب وكالة فرانس برس.


وجاء في التحقيق أن ترامب "تلقى في الواقع من والده على مدار عدة سنوات، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب". وطالما أكد ترامب أنه "صنع نفسه بنفسه".

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