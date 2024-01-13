الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.
وبذلك، ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5835 معتقلا.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قبل ساعات 3 مواطنين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين -بينهم طفل وأشقاء- وسط مدينة بيت لحم.
MENAFN13012024000072011014ID1107717090
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.