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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة خلال الساعات الماضية

1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال الساعات الماضية 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.
وبذلك، ارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 5835 معتقلا.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل قبل ساعات 3 مواطنين خلال مداهمة بلدتي إذنا وصوريف غرب الخليل.
وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين -بينهم طفل وأشقاء- وسط مدينة بيت لحم.

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