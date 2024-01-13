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صحة غزة: لم يتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام

1/13/2024 2:06:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون مواطن ونازح.

وأضافت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي، شمال القطاع، أن الاحتلال ما يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، ما أدى إلى استشهاد العشرات.

ولفتت إلى أنه لم تتبق إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام في القطاع.

وتابعت: ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال، محذرة من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، وبخاصة الأطفال وكبار السن.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمها، وكذلك المساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع.

كما طالبت مؤسسات المجتمع الدولي بإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، والسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة، بالإضافة إلى السماح للمرضى بمغادرة القطاع لتلقي العلاج بسبب نقص الموارد لتوفير العلاج لهم.

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