جباليا تنهض من تحت الركام وتستأنف الحياة من سوق المخيم الشعبي

MENAFN - Alghad Newspaper)أقام فلسطينيون في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، سوقا شعبيا بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق عدة شمالي القطاع، رغم الدمار والأوضاع المعيشية الصعبة.



ويحاول السكان والنازحون شمال قطاع غزة التعايش ولو جزئيا مع الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب الإسرائيلية والدمار الكبير الذي حل بمناطقهم خلال توغل القوات الإسرائيلية فيها.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة "23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.



** "نتمنى العيش برحية وسلام"

وداخل أحد محلات بيع الملابس في سوق مخيم جباليا يقف صاحب المتجر محمد نصر، يتحدث مع أحد الزبائن عن عدم توفر أي قطعة من الملابس الشتوية وأن ما يتوفر لديه ملابس صيفية وربيعية فقط.



ويقول نصر الذي يقطن في منطقة جباليا النزلة ببلدة جباليا (شمال): "الحمد لله متوفر لدينا كميات بسيطة من البضائع، نقوم ببيعها ونساعد الناس فيها، فالبضائع لا تدخل إلى غزة والشمال منذ بداية الحرب".



ويضيف لمراسل الأناضول: "البضائع قليلة والأسعار مرتفعة ولا يوجد مصدر دخل للناس، ونريد أن نعيش كبقية سكان العالم، أطفالنا يرتدون ملابس ربيعية وصيفية، ولا يوجد للمواليد أي ملابس مناسبة لهذه الأجواء".



ويطالب نصر بالتدخل لإدخال البضائع وخاصة الملابس حتى تبتاع العائلات ما تحتاج لأطفالها من ملابس تقيهم برد الشتاء القارس، مشيرًا إلى عدم دخول أي شاحنات ملابس منذ شهر أكتوبر الماضي.



ويتابع: "رغم استمرار العدوان والقصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة شمال قطاع غزة، لكننا مصرون على الحياة، ويبدو ذلك واضحًا من الحركة داخل السوق"، متمنيًا العيش بحرية وسلام كباقي شعوب العالم.



ويعاني سكان شمال القطاع من أزمات إنسانية وصحية وبيئية، وتنتشر الأمراض والأوبئة بسبب طفح مياه الصوف الصحي وعدم توفر أي عيادات أو مراكز طبية، وفق نصر.



** خطوة صحيحة

ويصف المواطن أبو صخر كتكت من مخيم جباليا، مدينة غزة والشمال بأنها "أغلى منطقة في العالم، والوضع فيها صعب والحال يرثى له، وهناك تكدس سكاني رهيب".



ويقول كتكت وهو يتجول داخل سوق معسكر جباليا: "افتتاح السوق خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدل على إصرار السكان على العيش رغم العدوان المتواصل".



ويشير أثناء حديثه مع مراسل الأناضول، إلى الظروف الصعبة التي يعيشها سكان شمال غزة، واستغلال التجار للأوضاع الحالية، وعدم مراعاة ظروف الناس".



ويضيف: "القصف على مدار الساعة، ولا يخلو مكان من القصف، والناس نزحت من مخيم جباليا ومناطق الشمال إلى المدارس والعيادات، نأمل أن تنتهي الحرب وتعود الحياة كما كانت سابقًا".



ويأمل كتكت الذي تشتت عائلته بين الشمال والجنوب، أن ينتهي العدوان بأسرع وقت والعيش بأمن وأمان، فقد "أصبحنا نصارع الموت"، وفق قوله.



** "كل شيء مات"

ولا تختلف معاناة أم محمد الافرنجي من سكان جباليا عن سابقها، وتقول: "احنا مشتتين ووضعنا سيء، أولادنا ماتوا صغارنا ماتوا كل حاجة فينا ماتت، راحت حياتنا، جوعنا أكثر من شبعنا".



وتضيف الافرنجي النازحة إلى مدرسة أبو حسين: "الناس بحاجة إلى الطحين، لكنه مفقود، والطعام شحيح، نحن نعيش مجاعة حقيقية".



وتصف الأوضاع داخل مركز الإيواء بالسيئة، حيث تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة من مياه وكهرباء، في حين تنتشر الأمراض بين النازحين.



وتبدي سعادتها بعودة الحياة للسوق، لكنها لا تخفي حزنها أيضًا لعدم مقدرتها على التسوق في ظل الأوضاع القاهرة والارتفاع الكبير في أسعار البضائع البسيطة المتوفرة.



اما السيدة ابتسام الأشقر والتي تعمل معلمة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فقد نزحت ٦ مرات داخل مناطق شمال قطاع غزة.

وتقول لمراسل الأناضول: "أثناء اجتياح جباليا الوضع كان صعب جدا جدا، وكنا نشرب المياه الملوثة، ونقف في طوابير طويلة حتى نحصل على غالون من المياه المالحة".



وتصف الأشقر الوضع بأنه "مأساوي، ويفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية في مقدمتها المياه والطحين والكهرباء"، مطالبة العالم أجمع بالوقوف الى جانب غزة ومساندتها.



وتشكو ارتفاع أسعار البضائع وانعدام القدرة الشرائية مع دخول الحرب على غزة شهرها الرابع على التوالي.



وتضيف: "الناس تعيش على الأرز، والمعكرونة غير موجودة، والبرغل، أدنى متطلبات الحياة غير موجودة، الوضع صعب جدا، وآلاف النساء يستصرخون واه عرباه واه إسلامه".