الانتخابات في تايوان: اختيار الناخبين سيؤثر على العلاقات بين الصين و أميركا لسنوات مقبلة



يشهد السباق المحتدم اليوم السبت محاولة الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الفوز بفترة ولاية ثالثة قياسية في السلطة. ويفضل مرشحه لاي تشينغ تي علاقات أكثر دفئاً مع الولايات المتحدة وتصفه الصين بأنه انفصالي.

لاي تشينغ تي المصدر: بلومبرغ



علاقات شائكة مع الصين



يُرجح أن يؤدي فوز حزب كومينتانغ المعارض إلى استئناف الحوار مع حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي قطعت المحادثات مع الإدارة الحالية قبل ثماني سنوات. واستبعد هو يو-إيه من حزب كومينتانغ إجراء محادثات توحيد مع بكين، التي تقول إن تايوان تابعة لها.



سيناريوهات حرب تايوان تنذر بخسائر تريليونية وأضرار مدمرة للاقتصاد العالمي

يدير حزب الشعب التايواني حملته الرئاسية الأولى بدفعه بالمرشح كو وين جي صاحب الآراء القوية الصريحة والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الأصغر سناً والأكثر تعليماً.



فتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً بالوقت المحلي. ويُرجح أن تظهر النتائج في وقت مبكر من المساء، وفقاً لما حدث في الانتخابات السابقة.، نقلا عن بلومبرغ.





ثلاثة مرشحين



أدلى المرشحون الرئاسيون الثلاثة، بالإضافة إلى الرئيسة تساي إنغ ون ورئيس الوزراء تشن شين جين، بأصواتهم في الصباح.



وقال رئيس الوزراء تشين للصحفيين اليوم السبت: "مما يثلج الصدر أننا نرى الكثير من الناس يصوتون بحماس في الصباح الباكر، مستوفين حقوقهم ومؤدين واجباتهم المدنية".

وأضاف: "خرج الكثير من الناس مبكراً للتصويت بسبب الطقس الجيد اليوم فيما يبدو".



كثف الحزب الشيوعي الصيني جهوده لترهيب حكومة الرئيسة تساي خلال فترة ولايتها الحالية، عن طريق إجراءات أبرزها إجراء تدريبات عسكرية كبيرة حول الجزيرة مرتين رداً على اجتماعها مع كبار المشرعين الأميركيين.



الولايات المتحدة هي الداعم العسكري الرئيسي لتايوان، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني.



وتمثل وجهات النظر المتباينة بين القوتين العظميين بشأن وضع تايوان اختباراً رئيسياً للاستقرار الأخير في علاقاتهما بعد صعوبات لسنوات بشأن التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان وغير ذلك.

وانخرطت بكين وواشنطن في موجة من النشاط الدبلوماسي في الآونة الأخيرة تضمنت استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى.



هو يو إيه، المرشح الرئاسي لحزب كومينتانغ ورئيس بلدية نيو تايبيه، يدلي بصوته في مركز اقتراع في بانكياو، نيو تايبيه، تايوان، يوم السبت، 13 يناير 2024 المصدر: بلومبرغ



توقعات بضغوط صينية



قال مسؤولون أمنيون في تايوان إنهم لا يتوقعون أن يجري جيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) مناورات عسكرية كبيرة حول الجزيرة بعد الانتخابات مباشرة، حتى لو فاز لاي.

ويتوقعون في المقابل أن تكثف بكين الضغوط الاقتصادية وتتخذ إجراءات قسرية أخرى قبل أن يتولى الرئيس الجديد منصبه في مايو بغض النظر عن المرشح الذي سيفوز.



في حين أن العلاقة مع الصين هي القضية المهيمنة في السباق على من سيكون خامس زعيم منتخب ديمقراطياً لتايوان، فإن الناخبين لديهم مخاوف أخرى أيضاً.





أسعار المنازل والاقتصاد أولوية



على صعيد الجبهة الداخلية، تأتي أسعار المنازل والاقتصاد في مقدمة الأولويات. أسعار العقارات في العاصمة تايبيه من الأعلى في العالم مقارنة بالدخل، وإذ يمثل انخفاض نمو الأجور مشكلة خطيرة منذ مطلع الألفية.



تفاقمت المشكلة تلك بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين في السنوات القليلة الماضية، مما محا الزيادات التي تحققت بشق الأنفس في الأجور.



سيكون للاقتراع أيضاً تأثير على الأسواق، وإن رأى المحللون أن يكون بطيئاً على الأرجح وليس في صورة تقلبات فورية، إذ يتوقف الكثير على تصريحات الفائز ومواقفه ورد فعل بكين عليها.