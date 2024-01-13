نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا المستشفيات المصرية
التاريخ
1/13/2024 2:06:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت سيارات الإسعاف
التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات
المصرية عبر معبر رفح البري.
وأعلنت المصادر الطبية
في مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينيا
مصابا بإصابات متنوعة و17 مرافقا، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
(بترا)
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