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نقل 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا المستشفيات المصرية

1/13/2024 2:06:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء 36 مصابا ومرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية عبر معبر رفح البري.

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم السبت، أن المستشفيات استقبلت 19 فلسطينيا مصابا بإصابات متنوعة و17 مرافقا، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. (بترا)

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