الجيش الإسرائيلي يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان، والمقاتلات تهاجم أهدافا لحزب الله.
من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطير حرفا والجبين في جنوب لبنان.
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