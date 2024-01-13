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الجيش الإسرائيلي يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان

1/13/2024 2:06:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن جيش الاحتلال يشن هجوما استباقيا على جنوب لبنان، والمقاتلات تهاجم أهدافا لحزب الله.
من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن غارتين على المنطقة الواقعة بين بلدات يارين وطير حرفا والجبين في جنوب لبنان.

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