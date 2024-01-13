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العيسوي: الأردن بقيادته يواصل جهوده لنصرة الأشقاء الفلسطينيين

1/13/2024 2:06:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان ولا زال وسيبقى، ثابت على مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، ويواصل جهوده لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار، خلال لقائه اليوم السبت شيوخ ووجهاء من مدينة السلط ، إلى تأكيدات جلالة الملك بأن الأردن لن يقبل تحت أي ظرف بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه ولا يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشميء بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين على جميع الصعد السياسية والإنسانية، خصوصا في ظل ما يتعرض له قطاع غزة ما عدوان إسرائيلي غاشم، وما تشهده مناطق الضفة الغربية من انتهاكات وإجراءات إسرائيلية تعسفية.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان على غزة، يوظف مكانته الدولية والإقليمية لوقف العدوان والتحذير من تداعيات استمراره، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية للتحرك الجاد لردع إسرائيل عن مواصلتها إرتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الجهود الملكية الدولية والإقليمية المتواصلة اسهمت في توضيح حقيقة ما تقترفه إسرائيل في غزة من قـتـلٍ للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، وإبراز المعاناة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على أهمية حشد التأييد الدولي لوقف العدوان وضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الكافية بشكل مستمر.

وأوضح أن العالم بات يستمع إلى صوت الحكمة، الذي يعبر عن جلالة الملك، تجاه الأوضاع في غزة وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وبين إن مباحثات ولقاءات واتصالات جلالة الملك، مع زعماء وقادة المجتمع الدولي، تؤكد على مواقف الأردن الصلبة لدعم الشعب الفلسطيني والسعي لتأييد دولي لوقف العدوان والتحذير من التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف دوامة العنف والاعتداءات، التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، ويشكل حلها العادل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، بالقدس الشريف وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

ولفت إلى إلى المضامين، التي حملتها مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطة (سي أن أن) ومقالها الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست، والتي أوضحت خلالها الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض له الأشقاء في غزة، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية.

وأشار إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطيني، مشيرا إلى إشراف سموه المباشر على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، ومرافقة بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لقوافل المساعدات الأردنية للأشقاء في غزة.

كما لفت إلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وأكد أن الأردن، تجسيدا لواجبه الإنساني وبتوجيهات ملكية مباشرة، سيستمر ببذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة ولضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية ومواصلة إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بجميع المستلزمات والمساعدات الطبية والعلاجية نصرة للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال العيسوي إن الأردن قادر على مواجهة كل التحديات، التي تشهدها المنطقة والإقليم، وحماية أمنه واستقراره بحكمة قيادته وحرص ووعي الأردنيين، مؤكدا أن الأردن القوي هو الأقدر على مساندة ودعم أشقائه والدفاع عن قضايا أمته العادلة.

وشدد على أهمية تحصين الجبهة الداخلية والتصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك بمواقف الأردن التاريخية.

من جانبهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لتحقيق الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدوا، خلال اللقاء، أن الشعب الأردني، بكافة أطيافه، يسيرون بخطى واثقة وثابتة، خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه وجهوده لإنصاف الشعب الفلسطيني ووضع حد للمعاناة الإنسانية المأساوية التي يتعرض لها جراء الإحتلال الإسرائيلي.

وقالوا إن الأردنيين يقفون صفا واحدا متحدا، يتجلى في وحدة وطنية شامخة وراسخة، خلف القيادة الهاشمية نصرة للأهل في فلسطين وغزة والمسجد الأقصى المبارك.

وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية والقدس، حاضرتان دوما على أجندة جلالة الملك، ومحور نشاط جلالته ومواقفه وحراكه السياسي، في كل المحافل الدولية والأممية، والتي تأتي امتدادا لجهود الهاشميين التاريخية وتضحياتهم المشرفة دفاعا عن فلسطين وأهلها.

وأوضحوا أن جهود جلالة الملك أيقظت الضمير العالمي، وفندت الإدعاءات الإسرائيلية في سرديتها لعدوانها الهمجي على الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لافتين إلى أن هذه الجهود أثرت بشكل قوي وفاعل على مواقف الدول والرأي العام العالمي، إزاء ما يجري من تدمير وإبادة للمدنيين الأبرياء، دون أدنى مراعاة واحترام للقوانين والمواثيق الدولية.

وقالوا إن صوت الأردن، بقيادته الهاشمية، هو الأعلى إدانة للعدوان الإسرائيلي، وكان لجلالة الملك الدور الأهم والأبرز على مستوى العالم والإقليم لإيضاح حقيقة ما يتعرض الشعب الفلسطيني، وأن موقف جلالته قائم على الحق والعدالة والإنسانية.

ولفتوا، في هذا السياق، إلى الحراك المؤثر الذي يقوده جلالة الملك على المستويين السياسي والدبلوماسي تجاه الوقف الفوري للعدوان الوحشي على غزة، والتصدي لمؤمرات تهجير الفلسطينيين، والدعوة إلى إطلاق مسار سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضحوا ان جلالة الملك، ومن خلال جهوده الدؤوبة لنصرة الأشقاء، أوصل موقف الأردن للعالم أجمع، بأننا مع فلسطين، ولن نتخلى عنها، ومع حق شعبها في الحياة والدولة المستقلة.

وبينوا أن الأردن، هو الرئة للأشقاء الفلسطينيين، وأن العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، علاقة متجذرة وتاريخية وراسخة، وأن قلوب جميع الأردنيين والأردنيات ستبقى بوصلتها فلسطين.

وثمنوا الدور الذي يقوم به الأردن لدعم الأهل في غزة والضفة الغربية، إنقاذا وإسنادا وإغاثة لهم، في هذه الظروف الأستثنائية، من خلال عمليات الإنزال الجوي لإمداد المستشفيات الأردنية الميدانية، وتسيير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية.

وقدروا عاليا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، تجاه المجازر من قتل للأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير التي تترتكبها ألة القتل الإسرائيلية، التي عبرت عنها خلال مقالها في صحيفة واشنطن بوست ومقابلاتها مع محطات تلفزة عالمية.

كما ثمنوا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعته الميدانية لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما أعربوا عن اعتزازهم بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في واحدة من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر على دعم القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية.

وثمنوا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الوطن والعين الساهرة للحفاظ على أمنه واستقراره وصون حدوده ومقدراته وإنجازاته.













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