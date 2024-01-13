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بعد 100 يوم على العدوان .. 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود

1/13/2024 2:06:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حمزة دعنا 83% من سكان القطاع مهجرون
1.3%من السكان بين شهيد ومفقود
2.5% من سكان القطاع جرحى
مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ100 وصل عدد الشهداء والجرحى والمفقودين حوالي 91 الف شخص من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ 2.4 مليون نسمة، ما يعني بأن حوالي 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.
وبالتفاصيل، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغت حوالي 24 الف شهيد وأكثر من 60 الف جريح وحوالي 7 الاف مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء.
الاحتلال الإسرائيلي هجّر منذ بداية العدوان على قطاع غزة نحو 2 مليون فلسطيني من منازلهم، أي ما يعادل 83% من سكان القطاع.
وللتوضيح لما تعنيه نسبة 83% من سكان القطاع مهجرين وما يعادلها في دول عظمى من حيث تعداد السكان ونسبة لعدد السكان حول العالم، أي لو حدث العدوان في
دولة ذات تعداد سكاني بـ 100 مليون نسمة، فإن عدد المهجرين سيكون 83 مليونا، أو 830 مليونا في دولة عدد سكانها مليار نسمة.
أما على صعيد العالم، فإن نسبة التهجير ستكون كإخراج 6.5 مليار شخص من منازلهم.
وراح ضحية العدوان على قطاع غزة حوالي 30 الف شهيد ومفقود، ما يعادل 1.3% من إجمالي سكان قطاع غزة، و110 مليون شخص كنسبة وتناسب مع عدد سكان العالم.
وأُصيب منذ بداية العدوان على قطاع غزة حوالي 60 الف فلسطيني، أي ما يعادل 2.5% من عدد سكان غزة، ما يشكل و202 مليون جريح حول العالم إذا ما قورنت النسبة مع عدد سكان الأرض.
هذه الحرب المسعورة على قطاع غزة، غيرت شكل القطاع الساحلي المكتظ بـ2.4 مليون نسمة وبمساحة 356 كلم، مع تنفيذ الاحتلال حولي 1900 مجزرة، إذ إن هنالك شهيد كل 4 دقائق و15 نازحا في الدقيقة الواحدة في القطاع.
ودمر الاحتلال 77 % من المرافق الصحية في القطاع، فمعظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى مغلقة، ولا تقبل سوى 8 منها المرضى.
إضافة إلى تدمير 72 % من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68 % من بنية الاتصالات، و76 % من المواقع التجارية، بما في ذلك تدمير شبه كامل للمنطقة الصناعية في الشمال. كما أتلف الاحتلال زهاء 20 % من الأراضي الزراعية في غزة.
كما دمر الاحتلال ما يقارب 342 مدرسة بين دمار كلي وجزئي، أي ما يوازي تدمير 4 مدارس في اليوم على امتداد أيام العدوان، ودمر الاحتلال 117 مسجداً بشكل كلي، و208 مساجد بشكل جزئي.
يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن حربا مدمرة على قطاع غزة لليوم الـ100 على التوالي، مما تسبب في دمار واسع بالبنايات والبنى التحتية، وفي أزمة إنسانية غير مسبوقة غالبية ضحاياها أطفال ونساء.


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