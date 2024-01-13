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الاحتلال يتهرب من جرائمه البشعة بادعاءات كاذبة على مصر

1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القاهرة- استنكر البرلمان العربي الادعاءات الكاذبة التي أدلى بها ممثلو السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل ) أمام محكمة العدل الدولية بشأن موقف الدولة المصرية من معبر رفح.
واكد رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي أن سلطات الاحتلال تحاول التهرب من جرائمها البشعة التي ترتكبها في قطاع غزة بهذه الادعاءات الباطلة، بعد أن وجدت نفسها محاطة بوثائق مؤكدة لما قامت بها من جرائم.
وشدد "العسومي" على أن الدولة المصرية سخرت أجهزتها كافة لتلبية الأولويات الإنسانية والطبية الملحة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف رئيس البرلمان أن القصف الاسرائيلي في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان واضحا للعيان، كما أن عرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تحتاج إلى دليل، فالعالم أجمع راى جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل.
--(بترا)

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