القسام: فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014 - فيديو

القسام: فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014 - فيديو
التاريخ
1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء السبت، أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بقطاع غزة منذ عام 2014.
وجاء إعلان الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مقطع فيديو بثته على تلغرام.
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