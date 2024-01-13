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القسام: فقدنا الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بالقطاع منذ عام 2014 - فيديو

1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب عز الدين القسام، مساء السبت، أنها فقدت الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 من الأسرى بقطاع غزة منذ عام 2014.

وجاء إعلان الكتائب وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مقطع فيديو بثته على تلغرام.

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