حكومة غزة: 800 ألف نسمة يتهددهم الموت جوعا وعطشا

وذكر المكتب في بيان أن المحافظتين بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.

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