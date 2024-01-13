حكومة غزة: 800 ألف نسمة يتهددهم الموت جوعا وعطشا

حكومة غزة: 800 ألف نسمة يتهددهم الموت جوعا وعطشا
التاريخ
1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن "الموت يتهدد نحو
800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش
التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم".
وذكر المكتب في بيان أن المحافظتين بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.
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