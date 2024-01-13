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حكومة غزة: 800 ألف نسمة يتهددهم الموت جوعا وعطشا

1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، إن "الموت يتهدد نحو 800 ألف نسمة في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم".


وذكر المكتب في بيان أن المحافظتين بحاجة إلى ألف و300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع، بواقع 600 شاحنة للشمال و700 لغزة.

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