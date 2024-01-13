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قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

1/13/2024 2:06:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏كريغ مخيبر؛ فيليس بنيس‏ - (كاونتربنش) 10/1/2024
كان العام 1948 عامًا تميز بمفارقة مأساوية.‏
‏شهد ذلك العام اعتماد كل من "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، اللذين وعدا معا بعالم تتمتع فيه حقوق الإنسان بحماية سيادة وحكم القانون. وفي العام نفسه، تبنت جنوب أفريقيا نظام الفصل العنصري، ونفذت القوات الإسرائيلية "النكبة"؛ عملية التهجير الجماعي العنيف لمئات الآلاف من الفلسطينيين. وقد اعتمد كلا النظامين على الدعم الاستعماري الغربي.‏
باختصار، وُلدت الحركة الدولية الحديثة لحقوق الإنسان في عالم من التناقضات الاستعمارية العنصرية. والآن، بعد خمسة وسبعين عاما، يراقب العالم في رعب بينما تواصل إسرائيل تأكيد النكبة الفلسطينية من خلال التطهير العرقي المنهجي المستمر منذ شهور في غزة –مرة أخرى بتواطؤ من حكومات غربية قوية بقيادة الولايات المتحدة.‏
‏قوبلت أهوال النكبة الأصلية في العام 1948 بعقود من إفلات إسرائيل المطلق من العقاب، مما أدى إلى المزيد من العنف. ولكن هذه المرة، بعد مرور ثلاثة عقود على الإطاحة بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، تأخذ "أمة قوس قزح" ما بعد الفصل العنصري زمام المبادرة في تحدي هجوم الإبادة الجماعية الذي تشنه إسرائيل في غزة.‏
في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2023، أصبحت جنوب أفريقيا أول دولة تقدم طلبًا إلى الذراع القضائي الأعلى للأمم المتحدة، "محكمة العدل الدولية"، لبدء ‏‏إجراءات تتخذها المحكمة ضد إسرائيل بشأن ارتكابها إبادة جماعية‏‏ من خلال "أعمال هددت بها، وتبنتها، وتغاضت عنها، واتخذتها وتقوم باتخاذها حكومة وجيش دولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".‏
‏بتفاصيل مؤلمة ومرعبة، تصف وثيقة جنوب أفريقيا المكونة من 84 صفحة سلسلة من الأعمال الإسرائيلية بأنها "إبادة جماعية في طابعها، لأنها تُرتكب بنية محددة مسبقة... لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الفلسطينية القومية والعرقية والإثنية الأوسع".‏
حصيلة مروعة من أرواح المدنيين في غزة والضفة
‏كان العام 2023 أكثر الأعوام دموية في الأراضي الفلسطينية منذ تدمير فلسطين التاريخية وتأسيس دولة إسرائيل.‏
في النصف الأول من هذا العام، كانت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية ‏‏قد بلغت ذروتها‏‏، مع موجات متتالية من الاعتقالات الجماعية، والمذابح التي يرتكبها المستوطنون، والهجمات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد البلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، بما في ذلك ‏‏التطهير العرقي‏‏ لقرى بأكملها. وفي الوقت نفسه، يعاني ملايين المدنيين في غزة من مشقة لا تطاق في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 17 عامًا.‏
‏في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، شن مسلحون متمركزون في غزة هجوما مدمرا على أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية واحتجزوا أكثر من 200 رهينة عسكرية ومدنية. وفي عمل مروع من أعمال العقاب الجماعي الجماعي، قامت إسرائيل على الفور بقطع وصول جميع المواد الغذائية، والمياه، والأدوية، والوقود والكهرباء عن 2.3 مليون مدني فلسطيني محاصرين في غزة. ثم شرعت في تنفيذ حملة إبادة لا هوادة فيها من خلال القصف المكثف والضربات الصاروخية، التي أعقبها غزو على مستوى الأرض سرعان ما صدرت عنه تقارير مروعة عن مذابح وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وتعذيب وضرب واعتقالات جماعية للمدنيين.‏
‏ومنذ ذلك الحين، قتل ‏‏أكثر من 22.000 مدني‏‏ في غزة، غالبيتهم الساحقة من الأطفال والنساء –إلى جانب أعداد قياسية من ‏‏الصحفيين‏‏ وعدد ‏‏أكبر من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة‏‏، تجاوزت بكثير مثيلاتها في أي حالة صراع أخرى. وما يزال آلاف آخرون في غزة محاصرين تحت الأنقاض، أو يموتون مباشرة أو متأثرين بجروح لم تتوفر الأدوات لعلاجها، والآن يموت المزيد بسبب ‏‏الأمراض المتفشية‏‏ الناجمة عن حرمان إسرائيل لهم من المياه النظيفة والرعاية الطبية، حتى مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي. وقد أجبر ‏‏خمسة وثمانون في المائة من جميع سكان غزة‏‏ على ترك منازلهم. والآن ‏‏بدأت المجاعة التي تفرضها إسرائيل في الكشف عن حصيلتها‏‏.‏
المعيار القانوني للإبادة الجماعية‏
‏لقد صدم محللو الإبادة الجماعية، ومحامو حقوق الإنسان والناشطون والمتخصصون في جميع أنحاء العالم -وهم ليسوا غرباء عن مشاهدة القسوة البشرية- من وحشية أعمال إسرائيل ومن الإعلانات العلنية الوقحة عن نية الإبادة الجماعية للفلسطينيين التي أطلقها القادة الإسرائيليون. وقد دق ‏‏المئات من هؤلاء الخبراء‏‏ ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية التي تجري في غزة، مشيرين إلى التوافق، نقطة بنقطة، بين تصرفات إسرائيل ونوايا مسؤوليها المعلنة من جهة، والمحظورات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية من جهة أخرى.‏
يدين الطلب الجنوب أفريقي "بشكل لا لبس فيه جميع انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك الاستهداف المباشر للمدنيين الإسرائيليين وغيرهم من المواطنين واحتجاز الرهائن من قبل حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة". لكنه يذكِّر المحكمة بما يلي: "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة ما، بغض النظر عن مدى خطورته -حتى لو كان هجومًا ينطوي على جرائم فظيعة- أن يوفر أي مبرر ممكن أو دفاع عن انتهاكات [اتفاقية الإبادة الجماعية]، سواء كمسألة قانونية أو أخلاقية".‏
‏وخلافا للعديد من جوانب القانون الدولي، ‏‏فإن تعريف الإبادة الجماعية واضح تماما‏‏. لكي تتأهل الأفعال لأن تكون إبادة جماعية أو محاولة للإبادة الجماعية، ثمة أمران مطلوبان. أولاً، النية المحددة لدى مرتكب الجريمة لتدمير كل -أو جزء من- مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية محددة. ثانيًا، ارتكاب واحد على الأقل من خمسة أفعال محددة تهدف إلى تحقيق ذلك.‏
‏إن التماس جنوب أفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية مليء بالأمثلة والواضحة والمقنعة بشكل مروع، التي تحدد الإجراءات الإسرائيلية التي تتطابق مع ثلاثة على الأقل من الأفعال الخمسة التي تشكل إبادة جماعية عندما ترتبط بنية محددة. وتشمل هذه الإجراءات: قتل أعضاء المجموعة (المستهدفة)، والتسبب في أضرار جسدية أو عقلية خطيرة لأعضاء المجموعة، وربما الأكثر دلالة على غرض الإبادة الجماعية؛ خلق "ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرها الجسدي". وكما توثق جنوب أفريقيا، أظهرت إسرائيل للعالم، بمستويات ‏‏غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين‏، كيف تبدو هذه الظروف.‏
‏ومن أجل نوايا محددة، تشير جنوب أفريقيا إلى ‏‏عشرات التصريحات‏‏ التي أدلى بها القادة الإسرائيليون، بمن فيهم الرئيس، ورئيس الوزراء، ومسؤولون آخرون في الحكومة، وكذلك أعضاء الكنيست والقادة العسكريون وغيرهم.‏
اعتاد المسؤولون الإسرائيليون على عقود من الإفلات من العقاب المدعوم من الولايات المتحدة، ولذلك وصفوا على الملأ نيتهم تنفيذ "نكبة أخرى"، ومحو غزة بأكملها، وإنكار أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتدمير غزة وتسويتها بالأرض، وتحويلها إلى أنقاض، ودفن الفلسطينيين أحياء، من بين العديد من البيانات المماثلة الأخرى.‏
‏وتشمل لغتهم اللاإنسانية المتعمدة وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات، أقل من البشر، ونازيون، وسرطان، وحشرات، وهوام، وكلها لغة مصممة لتبرير القضاء على المجموعة بأكملها أو جزء منها. وذهب رئيس الوزراء نتنياهو إلى حد الاستشهاد بآية توراتية عن العماليق، تأمر بالقضاء على جميع السكان، وعدم ادخار أحد، رجالا ونساء وأطفالا ورُضعا وماشية.: "فالآن إذهب واضرب عماليق، وحرموا كل ماله، ولا تعفُ عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا". (صموئيل الأول 15)
وقد تكون الولايات المتحدة أيضا متواطئة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل‏.
‏يركز الالتماس المقدم إلى محكمة العدل الدولية بشدة على انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية. وهو لا يتعامل مع تواطؤ الحكومات الأخرى، وأهمها، بطبيعة الحال، دور الولايات المتحدة في تمويل وتسليح وحماية إسرائيل أثناء قيامها بتنفيذ أعمال الإبادة الجماعية.‏
‏لكن الدور النشط للولايات المتحدة في الهجوم الإسرائيلي، على الرغم من أنه ليس مفاجئا، كان صادما بشكل خاص. فبصفتها دولة طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية، يتوجب على الولايات المتحدة العمل على منع الإبادة الجماعية أو وقفها. وبدلاً من ذلك، رأينا الولايات المتحدة وهي لا تفشل في الوفاء بالتزاماتها بمنع الإبادة فحسب، بل تقدم بدلا من ذلك، وبنشاط، الدعم الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي والدبلوماسي لإسرائيل بينما تنخرط في ارتكاب فظائعها الجماعية في غزة.‏
‏وعلى هذا النحو، فإن هذه ليست مجرد حالة من تقاعس الولايات المتحدة عن مواجهة الإبادة الجماعية (وهو في حد ذاته خرق لالتزاماتها القانونية) ولكنها أيضًا حالة تواطؤ مباشر -وهي جريمة محددة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد رفع "‏‏مركز الحقوق الدستورية"‏‏، نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والأفراد الفلسطينيين والفلسطينيين الأميركيين، دعوى في المحكمة الفيدرالية الأميركية في كاليفورنيا تركز على تواطؤ الولايات المتحدة في أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية.‏
شكوى الإبادة الجماعية الجنوب أفريقية صرخة تحشيد للمجتمع المدني‏
‏في مثل هذا الوضع الذي يؤطره التواطؤ الغربي الصادم من جهة، والفشل الهائل للمؤسسات الدولية الذي تغذيه الضغوط الأميركية من جهة أخرى، قد تحمل مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية أهمية تتجاوز القرار النهائي للمحكمة.‏
تأتي هذه القضية في سياق التعبئة والتحركات غير العادية من الاحتجاجات، والعرائض، والاعتصامات، واحتلال الشوارع والميادين، والعصيان المدني والمقاطعة، والكثير من النشاطات الأخرى التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء اليهود والمنظمات الدينية والنقابات العمالية، والحركات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.‏
‏وبذلك، فإن هذه الخطوة تضع جنوب أفريقيا، وربما محكمة العدل الدولية نفسها، في جانب التعبئة العالمية من أجل وقف إطلاق النار في غزة، واحترام حقوق الإنسان، والمساءلة. ولذلك ربما تكمن إحدى أهم قيم عريضة الدعوى لدى محكمة العدل الدولية في استخدامها كأداة لتصعيد تعبئة المجتمع المدني العالمي لمطالبة حكوماتها بالتقيد بالالتزامات المفروضة على جميع الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية.‏
‏وكما هو متوقع، رفضت إسرائيل مسبقا شرعية القضية المعروضة على المحكمة. وانطلاقا من ثقتها بأن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا بمحاسبة إسرائيل، تواصل الحكومة الإسرائيلية بتحد هجومها الدموي على غزة (وكذلك الضفة الغربية). وإذا نجحت إسرائيل والمتعاونون معها الغربيون مرة أخرى في عرقلة العدالة، فإن أول الضحايا سيكونون الشعب الفلسطيني. وعندئذ قد تضيع مصداقية القانون الدولي نفسه كأضرار جانبية.‏
‏لكن تحرك جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية فتح صدعًا في جدار الإفلات من العقاب القائم منذ 75 عاما، والذي بدأ بصيص من الأمل يشع من خلاله. وإذا تمكنت الاحتجاجات العالمية من اغتنام الفرصة لتحويل هذا الصدع إلى بوابة أوسع نحو العدالة، فإننا قد نشهد بدايات المساءلة الحقيقية للجناة، وإنصاف الضحايا، والاهتمام بالأسباب الجذرية للعنف المهملة منذ فترة طويلة: الاستعمار الاستيطاني، والاحتلال، وعدم المساواة، والفصل العنصري.‏

‏*كريغ مخيبر Craig Mokhiber: محام دولي ناشط في مجال حقوق الإنسان والمدير السابق لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيويورك. استقال من منصبه في العام 2023 وكتب رسالة انتشرت على نطاق واسع حول الإبادة الجماعية التي تتكشف في غزة وإخفاقات الأمم المتحدة في وقفها. ‏‏*‏‏فيليس بنيسPhyllis Bennis: زميلة في معهد الدراسات السياسية وتعمل مستشارة دولية لمنظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام". ‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: A Crack in the 75-Year-Old Wall of Impunity: South Africa's Court Challenge of Israeli Genocide

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