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غزة تقاوم الاحتلال.. مجازر لا تنتهي وشهداء بالعشرات تحت الركام

1/13/2024 2:06:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- على وقع مسيرات زخمة جابت 120 مدينة بـ45 دولة حول العالم لنصرة غزة والمطالبة بوقف العدوان؛ يتخبط الاحتلال بعد تعثره ميدانيا وخسائره البشرية والمادية الفادحة بدون تحقيق إنجاز يُعتد به سياسيا، باستثناء استمرار مجازره الوحشية وارتكابه 12 منها بالساعات الماضية والتي أدت لارتقاء 135 شهيدا فلسطينيا، نتيجة قصف جوي ومدفعي لا يهدأ للإجهاز على ما تبقى من شرايين الحياة الناضبة.
وبينما جعلت "الإبادة الجماعية" الاحتلالية واحدا من بين 20 فلسطينيا في القطاع إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا؛ فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، يُداري إرباكه بمسعى تأجيل بحث المرحلة التالية للعدوان، إرضاء للتيار اليميني نتيجة الجدل الداخلي حولها، وللخلاف مع واشنطن حيال دور السلطة الفلسطينية، وإزاء مصيره المهزوز، فقد لا يبقى في الحكم طويلا ليقرر أو يساهم في تقرير مستقبل غزة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة؛ فارتكب 12 مجزرة وحشية أدت لارتقاء 135 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة العدوان إلى 23 ألفا و835 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وما يزال عدد من الضحايا المدنيين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الفلسطينية الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، التي أشارت إلى أن "الإبادة الجماعية" جعلت واحدا من بين 20 فلسطينيا في القطاع إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا.
ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد استشهد 10 فلسطينيين في خان يونس، جنوبا، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بانتشال جثامين 20 شهيدا، بينهم أطفال، ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا في "حي الدرج" بمدينة غزة.
كما استشهد 3 فلسطينين، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف مسيرة للاحتلال بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق عشرات القذائف صوب منازل الفلسطينيين في حيي "الزيتون" و"تل الهوا"، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
واستهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل شمال النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، وما يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، قصفا مكثفا.
الى ذلك، يبدو أن أوساطا سياسية وأمنية بالكيان المُحتل أكثر ميلا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، شريطة إدانة عملية "طوفان الأقصى" واحتفاظها بالصلاحيات الإدارية والمدنية باستثناء الأمن الموكول للاحتلال، تماثلا لوضع المناطق "ب" في الضفة الغربية المحتلة، التي شيعت بالساعات الماضية أربعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال، بما يجعلها على حافة الانفجار.
ومن شأن هذا الخيار "الأحادي الجانب" أن يُجنب الكيان الصهيوني خيار احتلال القطاع بالكامل أسوة بالفترة من عام 1967 حتى 2005 حينما انسحب منه مُجبرا إثر ضربات المقاومة الموجعة، بما يجعل عودته محفوفة بمخاطر تعزيزها مجددا وحدوث الانقسامات الداخلية الصهيونية على خلفية التكلفة العالية المرجح أن يتحملها حال توليه إدارة القطاع.
ويرفض الفلسطينيون محاولات إلغاء حقهم بتقرير مصيرهم، بينما قد لا تمانع السلطة الفلسطينية العودة لإدارة قطاع غزة وحكمه من جديد، كما فعلت بين عامي 1955 و2007، والتشديد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هناك وفي مرحلة إعادة الإعمار، وفق رؤيتها للحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه والسعي لتحقيق الأهداف سلميا وعدم فصل القطاع عن الضفة الغربية.
وطبقا للرئيس محمود عباس؛ يجب أن تتم "العودة" وفق مسار سياسي شامل، وبتوافق وطني فلسطيني ودعم دولي، وبعد فترة لاحقة من انتهاء عدوان الاحتلال ضد غزة، حتى لا تظهر السلطة الفلسطينية وكأنها تعود على ظهر دبابة الاحتلال، بينما غابت أثناء العدوان، فتزيد النقمة الشعبية عليها.
وليس مستبعدا أن تضع آثار "عملية 7 أكتوبر" السلطة الفلسطينية على مفترق طرق، بما يتعلق بمستقبلها واستمراريتها، خاصة بعد فقدان جزء من سيطرتها في شمال الضفة الغربية وتمدد المقاومة المسلحة فيها، وتصاعد عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين بدون كابح، مما قد يزيد خشيتها من فكرة انتهاء دورها وتهميشها دوليا.
وقد لا يتم هنا الاعتماد كثيرا على آراء أوساط صهيونية وغربية غير متماهية مع صيغة "حل السلطة" أو انهيارها، لما قد تولده من إشكاليات كثيرة؛ إزاء الضغط الخدماتي والوظيفي، وتأمين مستلزمات التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة عناصر المقاومة واستهداف بنيتها التحتية بإغلاق المؤسسات والجمعيات التابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، فضلا عن دور محتمل لها في مرحلة ما بعد عدوان الاحتلال على غزة.
ويزيد من ذلك؛ أن موقف حركة "فتح" من عدوان الاحتلال على غزة لم يخرج عن دائرة التصريحات الرسمية التي تدين جرائمه ومجازره الوحشية ضد أهالي القطاع والمطالبة بوقفها، وسط تصاعد الغضب الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية واستياء القوى والفصائل الفلسطينية وانتقاد عشرات منشورات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مما وصفوه "بضعف" أداء السلطة الفلسطينية و"فتح" حيال العدوان و"العجز" عن اتخاذ قرارات حاسمة متاحة ضده.
وقد أجبر عدوان الاحتلال ضد غزة حركة "فتح" على إعادة ترتيب بيتها، والتفاوض من أجل عودة شخصيات مستبعدة من الحزب، على غرار ناصر القدوة ومحمد دحلان مستشار الأمن القومي السابق، وإتمام المصالحة بين الأطراف خلال مؤتمر الحركة، الذي كان مقررا عقده بشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولكنه تأجل.
ولأن للعدوان آثارا كبيرة متوقعة على الديناميكيات المتطورة للتمثيل السياسي الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية تملك أوراقا وازنة؛ إذ بمقدورها السعي لإظهار القيادة وتغيير الوضع الراهن الراكد منذ فترة طويلة، والدفع بشكل حقيقي نحو تقرير المصير الفلسطيني، بما يشمل إحياء منظمة التحرير المُهمشة، وضمان تمثيلها للكل الفلسطيني.
ولربما تكمن هنا أهمية الدعوة إلى تشكيل "حكومة أزمة" أو مجلس قيادة فلسطينية معني باتخاذ قرارات محورية بشأن مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية، إزاء محاولات الاحتلال المستمرة لمحو الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وأجزاء واسعة من قطاع غزة، بعد فشل مخطط التهجير، وإما أن تلجأ السلطة للاستكانة للوضع الراهن والتضاد مع إفرازات العدوان، وفي أي من السيناريوهين؛ فإن المسار الذي تختاره السلطة سيحدد مستقبلها.

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