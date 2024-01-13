Sunday, 14 January 2024 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلباس جيش الاحتلال.. عنف غير مسبوق لـميليشيات المستوطنين بالضفة

1/13/2024 2:06:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نابلس- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المستعمرين يستغلون ظروف العدوان الوحشي على قطاع غزة، ليشعلوا الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية.
وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، أمس، إن هؤلاء المستعمرين أصبحوا أكثر تنظيما وخطورة، بعد أن قررت حكومة الاحتلال الصهيونية تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة.
وأوضح أن المستعمرين اليوم منظمون في تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية "ميليشيات"، تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المخصصة لتأمين أمن المستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية، حتى لا يواجهون مصير نظرائهم في غلاف غزة حسب الادعاء.
ولفت التقرير إلى أن لواء كفير وفي إطاره كتيبة "نتساح يهودا"، كان قبل العدوان يشكل القوة الضاربة الغاشمة في اقتحام المدن والقرى والمخيمات، التي ترتكب فيها هذه الأيام جرائم يومية، ذهب ضحيتها أكثر من 350 فلسطينيا منذ بدء العدوان في7 تشرين الأول(أكتوبر).
وأشار إلى أن هذه القوة انتقلت الى جبهة القتال في قطاع غزة، وكبديل لها قررت حكومة الاحتلال بناء تشكيلات تعددت مسمياتها منها "فرق الطوارئ" و"الدفاع القطري -هغمار" وغيرها، والتي التحق فيها عدد كبير من عناصر جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، التي تتخذ من تسمية "شبيبة التلال" غطاء مدنيا لممارساتها.
وبيّن التقرير أنه منذ انضمام هؤلاء المستعمرين لصفوف تلك التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية في الضفة، بدأت تتراكم شهادات على تورطهم في أعمال العنف والتهديد وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، وباتوا يرتدون ملابس جيش الاحتلال، ويقومون بهدم البيوت وتخريب بنى تحتية، وتجريف وتخريب حقول، وشق طرق، وهدم آبار مياه، ومنع الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم وأراضيهم.
وأكد أنه حسب معطيات مؤسسة "بتسيلم"، أجبر سكان 16 قرية بدوية ورعوية في مناطق "ج" على مغادرتها منذ بداية العدوان، بسبب أعمال العنف والتهديد التي يمارسها هؤلاء المستعمرون بحماية الجنود تارة، ومشاركتهم تارة أخرى.
ولفت إلى أن منظمة "يش دين – يوجد قانون" أكدت في أحدث تقاريرها، أن أعمال العنف التي ارتكبها مستعمرون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، سجلت رقما قياسيا العام المنصرم، فيما سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وذكر التقرير، أن الوتيرة كانت عالية قياسا بأعوام سبقت، أما الوتيرة الأعلى فقد كانت بعد السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، وقد تركزت الاعتداءات خاصة مع مطلع العام الجاري في جنوب جبل الخليل، وضمن ذلك في قرية وادي جحيش وشعب البطم، دون تدخل أحد لمنعهم، رغم أن الفلسطينيين شخصوا الجنود كمستعمرين من المنطقة في عدد من الحالات.-(وكالات)

MENAFN13012024000072011014ID1107717075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث