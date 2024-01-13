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هل استدرجت أميركا لحرب مع الحوثيين؟

1/13/2024 2:06:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- جددت الولايات المتحدة فجر أمس هجماتها على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن بتنفيذ ضربة استهدفت موقعا للرادار، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقعهم، بعد تحذيرات لها منذ أسابيع، بالكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر وإلا ستكون هناك عواقب.
ورغم هذه التحذيرات، واصل الحوثيون إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ مما دفع الولايات المتحدة إلى تنفيذ تهديداتها. وهو ما أثار تساؤلا لدى بعض الخبراء: هل أراد الحوثيون الحرب مع الولايات المتحدة؟ وإن كان هذا صحيحا، فلماذا؟
جيرالد فايرستاين سفير الولايات المتحدة السابق إلى اليمن أحد هؤلاء الذين يعتقدون أن واشنطن منحت الحوثيين ما أرادوه بالضبط ألا وهو القتال، وقال "بالتأكيد كانوا يحاولون إثارة رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة".
وأضاف فايرستاين "كانوا واثقين من قدرتهم على الصمود أمام أي شيء نقدم عليه. رأوا أنهم يحظون بدعم شعبي".
وقالت الحركة، التي تسيطر على مساحات كبيرة من اليمن منذ قرابة 10 سنوات، إن 5 مقاتلين قُتلوا بعد شن 73 ضربة جوية في المجمل. وتوعدت بالانتقام ومواصلة هجماتها على عمليات الشحن التي تقول إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.
وبعد الضربات الأميركية والبريطانية الأولى للحوثيين التي استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق صواريخ وأنظمة رادار، أظهرت لقطات بطائرة مسيرة بثتها قناة المسِيرة التابعة للحوثيين احتشاد مئات الآلاف في صنعاء مرددين شعارات تندد بالاحتلال والولايات المتحدة. وتجمعت حشود في مدن يمنية أخرى أيضا.
ويقول خبراء إن قدرا كبيرا من الثقة لدى الحوثيين ينبع من مقاومتهم هجمات السعودية لسنوات. لكن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحركة قد تكون مختلفة تماما.
وقال مدير العمليات بهيئة الأركان الأميركية المشتركة دوغلاس سيمز للصحفيين -يوم الخميس الماضي إن الضربات الأولى استهدفت 28 موقعا بأكثر من 150 ذخيرة. ولدى حصر الأضرار، قال إنه كان يأمل في عدم تسبب الحوثيين في هذا النوع من الدمار.
وأضاف سيمز "أعتقد لو أنك تعمل على تشغيل قاذفة صواريخ باليستية الليلة الماضية، فمن المؤكد لم تكن ترغب في تنفيذ الضربة. لكن، لا، كنت أتمنى ألا يريدوا أن ننفذ الهجمات".
مقاتلون في الجبال
ويؤكد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في خطب وكلمات مسجلة مسبقا أن حركته تتعرض لحصار.
وبتوجيه من الحوثي، وهو في الأربعينيات من عمره، ضمت الجماعة عشرات الآلاف من المقاتلين وامتلكت ترسانة ضخمة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية زودتها بها إيران إلى حد كبير.
وفي أعقاب الضربات، أقر سيمز ومسؤولون أميركيون آخرون بأن الحوثيين ربما يقدمون على تنفيذ تهديداتهم بالانتقام.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحوثيين أطلقوا الجمعة الماضي صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر.
وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه -بعيدا عن ردعهم- ربما يعد الحوثيون العدد القليل المحتمل للقتلى بين مقاتليهم في هذه الضربات بمثابة نجاح للجماعة حتى وإن أدت إلى تراجع قدراتها.
ومع تصاعد التوترات، ارتفع سعر خام برنت واحدا بالمائة بسبب المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات. وأظهرت بيانات تتبع السفن التجارية أن ما لا يقل عن 9 ناقلات نفط توقفت أو حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر.
كما ترى "وكالة بلومبيرغ" الأميركية أن التعرض لهجمات من "الشيطان الأكبر"، كما تعرف أميركا في ما يسمى بمحور المقاومة الإيراني، تحت شعار القتال من أجل القضية الفلسطينية، سيكون جزءا من خطة الحوثيين. لقد تعهدوا الآن بالرد، معلنين أن جميع المصالح الأميركية والبريطانية باتت هدفا لهم، وسيكون من الحماقة التهوين والتشكيك بهذه التحذيرات. ومن المتوقع أن ترفع هذه المعركة مكانتهم في الداخل والخارج.
ويشير الموقع الأميركي إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإيران وحلفاءهم يسعون إلى زيادة الكراهية تجاه الاحتلال والولايات المتحدة عبر الشرق الأوسط، إلى حد أن أي ارتباط معهم يصبح سامًا وغير مرغوب به لدرجة أن القادة من السعودية إلى مصر يضطرون إلى النأي عنهما. وكان الشارع العربي يفور بالغضب حيال الاحتلال ويؤيد أفعال الحوثيين في البحر الأحمر باعتبارها نصرة لأهل غزة، وسيصبح أي نوع من التقارب الاقتصادي والأمني الذي كان جاريا على قدم وساق بين الاحتلال ودول عربية قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) أمرا مستحيلا.
مزيد من الضربات
وقال مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الشرق الأوسط في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتعين على الجيش الأميركي الاستعداد لتنفيذ عمل عسكري إضافي.
وتابع قائلا "على الولايات المتحدة البدء في التخطيط لتصعيد الرد على وقوع مزيد من الهجمات في البحر الأحمر أو سورية أو العراق"، وطالب بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن تلك الأهداف.
وتدعم إيران حركة الحوثي باعتبارها جزءا مما يعرف بـ"محور المقاومة" الإقليمي، وهو عبارة عن جماعات متحالفة مع طهران تضم حركة حماس وحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة في العراق.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتزويدهم بالقدرات العسكرية والاستخباراتية لتنفيذها.
وينفي الحوثيون أن يكونوا دمى في يد طهران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا وعدوانا إقليميا.
ومع ذلك، يحذر فايرستاين من أن تحدي الحوثيين للولايات المتحدة وحلفائها يساعد في تلميع صورتهم في الشرق الأوسط، وهو قلق يشاركه فيه بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين.
وقال فايرستاين "يعزز ذلك صورة الحوثيين على المستوى الإقليمي. ويضعهم في الصف الأول بين المتحالفين مع إيران في محور المقاومة".
وأضاف "لا يجب علينا أن نمنح الحوثيين ما يريدون، وهذا ما فعلناه بالضبط".-(وكالات)

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