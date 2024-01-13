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وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري وتخزين السدود

1/13/2024 2:06:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت إلى 41,4 % البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.


وبينت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.

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