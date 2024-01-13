وزارة المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري وتخزين السدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح اليوم السبت إلى 41,4 % البالغ نحو 8,1 مليار متر مكعب سنويا.
وبينت أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 ، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.
MENAFN13012024000072011014ID1107717073
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.