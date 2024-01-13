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الميثاق الوطني من معان: ندعم كافة خيارات قواتنا المسلحة ونرحب بدعوى جنوب أفريقيا

1/13/2024 2:06:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الميثاق الوطني: زيارة جلالة الملك لرواندا جاءت في وقت مهم ولها أبعاد سياسية في ظل مخططات الاحتلال

الميثاق الوطني يرحب بإعلان الأردن دعم الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

الميثاق الوطني يثمن مواقف ولي العهد نصرة للأهل في فلسطين

الميثاق الوطني: ندعم كافة خيارات قواتنا المسلحة في التصدي لمجموعات التهريب على الحدود الشمالية

رحب حزب الميثاق الوطني بإعلان الأردن دعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد سلطات الاحتلال في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من مجازر خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين في قطاع غزة، وتدمير للبنية التحتية وهدم المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 43 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت إن إعلان تأييد الأردن للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا تأتي ترجمة للموقف الأردني الراسخ رسميا وشعبيا بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والرافض لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وإبادات جماعية وحصار غير مسبوق.

وأضاف أن الأردن كان وما زال وسيبقى الداعم للأشقاء الفلسطينيين والمدافع عن حقوقهم الشرعية في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة والمطالب بالإيقاف الفوري للحرب على غزة، والتصدي للجرائم التي ترتكب بحق أبناء الضفة الغربية، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة، بالإضافة لرفضه المطلق لكافة أشكال التهجير القسري والطوعي لأهلنا في عموم فلسطين المحتلة.

كما ثمن الميثاق الوطني القرار الشجاع لجنوب أفريقيا في تحريك دعوى ضد سلطات الاحتلال، مؤكدا على أن هذا الموقف سيخلده التاريخ في وجدان شعوب الأمة وأحرار العالم.

من جهة أخرى أكد الميثاق الوطني أهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لجمهورية رواندا وتوقيع اتفاقيات في مختلف المجالات مؤكدا رمزية هذه الزيارة نظرا للجرائم التي ارتكبت في رواندا من تطهير عرقي.

هذا وثمن حزب الميثاق الوطني مواقف سمو ولي العهد التي عبر عنها في زيارته في سنغافورة والتي اكد فيها ضرورة وقف الحرب في فلسطين ودعم الأهل في غزة وضرورة أن يرتقي العالم بمواقفه بما ينسجم مع القانون الدولي والإنسانية.

كما أشار الميثاق الوطني إلى أن انعقاد قمة العقبة الثلاثية التي جمعت بالإضافة لجلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس تأتي ضمن الجهود الأردنية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وإيقاف الحرب على غزة، ورفع الحصار عن القطاع ورفض التهجير القسري وإدخال المساعدات الإنسانية.

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