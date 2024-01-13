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ولي العهد في سنغافورة.. حضور وزيارة واعدة

1/13/2024 2:06:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود
من النادر أن تشهد منتديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستضيفها العاصمة السنغافورية الإقبال الذي شهده "المنتدى الأردني السنغافوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" الذي التأم في سنغافورة حيث شهد حضورا استثنائيا من الجانبين الأردني والسنغافوري.

كما أن وصول ولي العهد والأميرة رجوة إلى العاصمة السنغافورية، جذب منعرجا لتلك الزيارة لتتجلى باكورتها وتنعم بإهتمام وسائل الإعلام الأردنية والسنغافورية على مختلف أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية، حري بنا أن نشير إلى الأعداد الكبيرة من الصحافيين التي كانت تنتظر وصولهما إلى إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني_ السنغافوري، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى جانب السفارة الأردنية بسنغافورة.

لعل من باب الضرورة الإشارة إلى ان المنتدى هدف إلى التركيز على تنشيط الشراكات وإطلاق شراكات جديدة لقطاعات متعددة في البلدين، خاصة استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واللافت أن هذا الاستحقاق اكسب ولي العهد والأميرة رجوة منذ عقد قرانهما أهمية خاصة في نظر الشباب الاردني، والدليل على ذلك مشاركتهما شخصيا في المنتدى الذي تقيمه السفارة الأردنية في سنغافورة عشية التئام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتكون الاردن مستقبلا واجهة رائعة لإظهار التحولات التي تشهدها المملكة للعالم أجمع. فالدور المتعاظم الذي أخذ يحتله الأردن إقليميا ودوليا في السياسة المستقلة بات ينتهجها سموه إزاء القضية الفلسطينية، كما ابرزها سموه خلال الزيارة بأنها جاءت تزامنا مع الوقت العصيب التي تمر به المنطقة، قائلا "أن المشاهد تمزق القلب في غزة والخسائر فادحة في أرواح الأبرياء" والذي رأى خلالها ولي العهد أن الهدف هو تبادل الرؤى الثنائية والانكباب على الملفات الكبرى أكانت إقليمية أم دولية ولتوطيد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية.

بالاستناد إلى ما سبق - أن دور ولي العهد أصبح مركزيا الآن مما أصبح ينتهج سياسة والده الذي باتت واضحة للعالم أجمع والذي لا يختلف اثنان فيها لنجد أن غرضها الترويج للمصالح للمملكة الاردنية ولرؤية تشكل استراتيجيته لما بعد ذلك.

لكن في تصوير المشهد عن بعد نرى أن الدور الذي أخذت المملكة الاردنية تلعبه، لا غرو من تأكيده بأن لا شيء في الشرق الأوسط يمكن أن يتم من غير السياسة الأردنية الحكيمة فمن المهم لبلد مثل سنغافورة التواصل مع المملكة لتوطين الإنتاج والتمكن من النقلة التكنولوجية والتأهيل والتدريب والتعاون بين المؤسسات السنغافورية مع الأردن في التبادل المعرفي بمجالات الإصلاح الإداري والتعليم المهني والتقني للوصول إلى شراكة حقيقية بعيدة عمّا كانت عليه خلال العقود السابقة.

لا يماري أحد في أن المنتدى شكَّل فرصة للتلاقي ورسم حضور ولي العهد بأهمية كبيرة تعلقها المملكة على هذا الحدث، والذي بين للجميع أن وسموه يتابع شخصيا هذا الملف وأنه يريد من وجوده في سنغافورة الالتقاء بأكبر عدد ممكن من كبار المسؤولين وقادة أعمال شملت توقيع اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين.

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