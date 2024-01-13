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الإسناد الأميركي البريطاني.. وإنقاذ المشروع الصهيوني

1/13/2024 2:06:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. إبراهيم بدران لعل الزيارة الرابعة إلى منطقة الشرق الأوسط التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والتصريحات التي خرج بها على العالم، تشير بقوة إلى أن أميركا تعمل مع الكيان الإسرائيلي المحتل على تجديد المشروع الصهيوني كما يراه اليمين الإسرائيلي المتطرف من أمثال بن غفير وسموتريتش. ففي هذه الزيارة، وبعد 100 يوم على طوفان الأقصى، واستشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية، وإصابة أكثر من 62 ألف مواطن بريء، وبعد تدمير 80 % من المباني وكافة المرافق في قطاع غزة، وايقاع مليونين من الأبرياء في براثن الجوع والمرض والبرد والعطش، واغتيال 115 صحفيا وقتل 260 من موظفي المنظمات الدولية، بعد كل ذلك جاء بلينكن، اليهودي الصهيوني كما أعلن عن نفسه في الزيارة الأولى، ليركز على نقاط ست رئيسة: الأولى: التأكيد بأن الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض على استمرار الحرب ضد غزة، ولكن تطالب بتخفيف الأضرار على المدنيين)). الثانية: التباكي على خسائر إسرائيل يوم 7/10 والتألم إلى درجة التأوه على الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، وبعدهم عن عائلاتهم المسكينة. أما آلاف الأسرى وعشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين فلا ذكر لهم، ولم يلفتوا انتباهه من قريب أو بعيد. الثالثة: تحميل مسؤولية قتل إسرائيل للأبرياء من الأطفال والنساء الفلسطينيين وتبرير ضرب المستشفيات وتدمير البيوت والمدارس للمقاومة الفلسطينية ((لأنها لم تعلن استسلامها في اليوم الأول للحرب ولم تسلم أسلحتها وقادتها إلى إسرائيل)) فور بدء الهجوم الإسرائيلي. الرابعة: الاجتماع مع القادة العسكريين الإسرائيليين وتشجيعهم على الابتعاد عن توسيع رقعة الحرب شمالا باتجاه لبنان وعدم فتح جبهات جديدة وخاصة مع إيران، لتكون توريطا لأميركا وهروبا من وصمة الهزيمة لنتنياهو ومن معه. الخامسة: التأكيد على أهمية اندماج إسرائيل في المنطقة وتطبيع الدول العربية لعلاقاتها معها حتى ينعم الجميع بالسلام كما تريده إسرائيل وتشعر بالأمن. السادسة: التهديد لحزب الله والحوثيين إذا استمروا في ضرب أهداف إسرائيلية في محاولة منهم للتخفيف عن المقاومة الفلسطينية. في حين أن إيقاف الحرب على غزة يعيد المنطقة للهدوء.
أما الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية فكان لهم من بلينكن مجرد العبارات الدبلوماسية التي لا تعني عمليا أي شيء ذي قيمة، مثل حل الدولتين وتسهيل مرور المساعدات، وعدم التهجير.
أما عشرات الآلاف من الشهداء والأبرياء وتدمير كل ما في القطاع واقتحامات المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية والأقصى في الضفة الغربية فلم يكن له ذكر ولا مكان له في عقل بلينكن والإدارة الأميركية. بل ذهب الرياء والتماهي مع
الأكاذيب الإسرائيلية إلى درجة أن يقول بلينكن ((إنه لم يشاهد ما يشير إلى عمليات إبادة جماعية أو مجازر أو عقاب جماعي)). وقد استمر البيت الأبيض بنفي أي دلائل على الإبادة الجماعية. هذا في حين قال الرئيس الإسرائيلي هيرتزوغ أمام بلينكن ((لا يوجد شيء أكثر وحشية من إقامة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة)). وهذه نظرية لم يجرؤ هتلر على القول بها وهي ((أن يكون تقديم المجرم للعدالة أكثر وحشية من الجريمة نفسها)). إن ما يحلم به اليمين الإسرائيلي يتمثل في نجاح ((مشروع التهجير للفلسطينيين في كل من غزة والضفة حتى تنتهي إسرائيل من ابتلاع كامل أرض فلسطين التاريخية)). وهنا قال بلينكن ((نحن (أميركا) مستعدون للمشاركة في إعادة الإعمار في غزة وسنعمل على تمكين الفلسطينيين من الهجرة برغبتهم كما فعلنا في سورية وفي أوكرانيا)). ماذا يريد المشروع الصهيوني أكثر من ذلك؟ إسناد أميركي بريطاني في كل مكان، تزويد بالمال والسلاح والمعدات والخبراء، العمل على هجرة الفلسطينيين، حماية إسرائيل من أي تدخل من دول المنطقة، والضغط باتجاه قبولها واندماجها.
وهنا جاء المؤتمر الثلاثي الذي استضافه الملك عبدالله الثاني في العقبة ليكون ردا فوريا على تصريحات بلينكن ورفضا قاطعا لما جاء يبشر به، والتأكيد على وقف الحرب أولا ورفض التهجير، ووحدة الضفة وغزة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وحق الفلسطينيين بدولة مستقلة على ترابهم الوطني. رغم ادعاءات إسرائيل بأن حل الدولتين غير ممكن.
ومع هذا لا بد من التأكيد بأن الموقف يحتاج إلى عمل عربي ودولي أكثر فاعلية للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب فورا، والتخلي عن أحلام السيطرة والتوسع والهروب إلى الأمام. ذلك أن انتخابات الرئاسة الأميركية بعد عشرة أشهر وانشغال الأميركيين واستغراقهم فيها، سوف يحفز المساومات الصهيونية على المرشحين الذين سيتنافسون في تقديم الوعود لإسرائيل، ضاربين بعرض الحائط في كل القيم والمواثيق الدولية والإنسانية. وهذا يستدعي أن يستيقظ العرب من سباتهم وتراخي أعصابهم إزاء التوحش الصهيوني الذي ينهش الأراضي العربية بأنياب أميركية بريطانية. وهنا لا بد من التأكيد على عدد من النقاط على النحو التالي. أولاً: عقم الرهان على الوقت. حيث يراهن بعض العرب أنه مع الوقت ستقف الحرب على غزة وتهدأ الأمور، في حين تراهن إسرائيل وأميركا على الوقت لكسر شوكة المقاومة واستسلامها. وبطبيعة الحال كلا الرهانين بائسان. ثانياً: على الدول العربية أن تقفز عن أحقاد وخلافات الماضي التي أوغلت في ((تصنيف المقاومة إلى فئات معنا أو ضدنا)). وبالتالي النظر إلى ما يجرى أنه مقاومة وطنية فلسطينية صادقة يتحتم على الجميع دعمها حتى النصر. وبعد ذلك فليرجع إلى قصص الماضي من يشاء. ثالثاً: تقديم الدعم الحقيقي المادي والمعنوي والقانوني للشعب الفلسطيني بكل الوسائل والسرعة الممكنة، كما تفعل الأردن، لإيصال المعونات وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والضفة الغربية، وإنشاء صندوق عربي لدعم المقاومة رابعاً: تخفيف الاعتماد على أميركا والتوجه نحو الشرق، ومشاركة جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل من خلال المساهمة في تقديم الوثائق والمرافعات أمام المحكمة كما التزم الأردن بذلك. خامساً: مطالبة الولايات المتحدة بإصدار وثيقة تلتزم فيها بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع في فترة زمنية محددة. سادساً: إعلان السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن إدارة جديدة توافقية تشمل ممثلين عن جميع الفصائل لتكون هي التي تتولى الانتقال إلى المرحلة الجديدة. سابعاً: التواصل العربي الحثيث مع مختلف دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، على غرار ما فعلت إسبانيا وبعض الدول الأخرى، وعدم الانسياق وراء خصومات إقليمية تحركها إسرائيل وأميركا بهدف إبعاد الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.
وأخيراً فإن إنجازات المقاومة المتميزة رغم التضحيات الكبيرة تبشر بمرحلة جديدة عمادها إفشال المشروع الصهيوني التوسعي، وإقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة زمنية محدودة، وإعادة الإعمار لما دمرته إسرائيل. وبالتالي إعطاء الفرص للمنطقة لتنعم بشيء من الاستقرار الحقيقي القائم على العدل واسترداد الحقوق.

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