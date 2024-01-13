Sunday, 14 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بانتظار قرار التدبير الوقتي لمحكمة العدل الدولية

1/13/2024 2:06:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود عبابنة تابعنا بشغف وترقب مكنون اللائحة والطلب المستعجل التي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا الباسلة، ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والردّ الذي تقدمت به دولة الاحتلال وما تضمنه من دفوع وعدم تسليم بما ورد بلائحة الطلب المقدم على ذمة الدعوى الأصلية التي تنتصب بها دولة الاحتلال مدعى عليها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وبالرغم من أن كلا الفريقين قد حشد ثلة من القانونيين المقتدرين إلا أن عدالة القضية ترتب حجة قوية استندت عليها دولة جنوب أفريقيا وهي التي ستضع جائزة الفوز في كفة ميزان دولة جنوب أفريقيا، بالرغم من كل فذلكات المحامي البريطاني ((مايكل شو)) وقدرة وسمعة القاضي الإسرائيلي ((اهارون بارك))، فالأول صرف جل جهده في المناكفة القانونية في تعريف الإبادة الجماعية ومدى انطباقه على الواقع وتطرق إلى مساهمة الضحية بالإبادة إن وجدت، وألمح بخبث عن علاقة حماس بدولة جنوب أفريقيا.
أما مدعي عام الجيش الإسرائيلي الذي طلب عدم إجابة طلب دولة جنوب أفريقيا باتخاذ إجراء وقتي احترازي مستعجل بوقف الحرب لعدم توفر أسباب هذا الإجراء، ووقف النظر في الدعوى وقد استغرق مدعي عام جيش الاحتلال باستعراض انضباطية الجيش الإسرائيلي ونظام المساءلة لدى المحاكم العسكرية، والاستناد إلى أن تصرفات الجنود تصرفات فردية وهذه حجة هزيلة طوحت بها الصور التي قدمتها القانونية القديرة من فريق دولة جنوب أفريقيا ((عديلة هاشم)).
لجأ فريق دولة الاحتلال إلى التركيز على يوم السابع من أكتوبر 2023 وأخذ بسرد قصص غير صحيحة وغير مثبتة عن حالات الاغتصاب والإحراق وقطع رؤوس الأطفال، ولم يقدم أي دليل مادي ملموس سوى الأقوال المرسلة، أما الاستناد إلى ما يقدمه الجيش الإسرائيلي من جهود بإعادة خط المياه وتسهيل وصول المساعدات الغذائية والدوائية، فهي ادعاءات تثير السخرية على ضوء تصريحات أمين عام الأمم المتحدة وإحصائيات منظمة الأغذية العالمية ومؤسسات الأمم المتحدة، ومن ذلك على سبيل المثال: تصريح نائب الأمين العام إن وصول المساعدات إلى وسط غزة أصبح مستحيلاً، وتصريح الأمين العام بأنه لا مكان آمن في غزة، بالإضافة إلى الإقرار الصريح من مسؤولي دولة الاحتلال العسكريين والمدنيين بقطع المياه والكهرباء عن غزة في بداية الحملة العسكرية الهمجية، وادعائه أن من يعيق وصول المساعدات هي إجراءات الدولة المصرية!.
خلاصة القول إن مقتل قضية دولة جنوب أفريقيا التي سيتأملها ملياً قضاة المحكمة هي مدى توفر النية المبيتة المسبقة (القصد الخاص) لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على ما عرفتها اتفاقية منع الإبادة الجماعية والتي تشمل قتل أعضاء من الجماعة. أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا. أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
دولة جنوب أفريقيا قدمت مرافعة أولية للحصول على الإجراء الاحترازي المستعجل لإيقاف هجوم إسرائيل الذي يسعى للإبادة الجماعية، وكانت مرافعة قوية وذكية ومدروسة، وقد تعززت بالأدلة القاطعة من خلال عرض صور القصف السجادي والتدمير الممنهج، والجثث، وهذا أثبت بجدارة الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية، كما أثبثت الركن المعنوي للجريمة من خلال تصريحات رئيس حكومة دولة الاحتلال الذي استدعى أساطير تلمودية وتوراتية، وردد ما ورد في سفر صموئيل الأول: ((اذهب وحارب العماليق. اقض عليهم قضاء تاما هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع.....)). وتكرر ذلك بتصريحات رئيس الدفاع الإسرائيلي الذي خاطب جنوده بأن الفلسطينيين حيوانات بشرية، كذلك تصريحات باقي وزرائه المهووسين المتطرفين الذين مارسوا التحريض على فعل الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى ذلك المباشرة بقطع الماء والكهرباء والغذاء والدواء عشية بدء الحملة العسكرية، كما واعتمدت مرافعة دولة جنوب أفريقيا على الأرقام والبيانات الصادرة من الأمم المتحدة، وفقهيا أحسنت دولة جنوب أفريقيا بالاستشهاد بالسوابق القضائية للمحكمة في موضوع الإبادة الجماعية وذكرت بقضية أوكرانيا والروهينغا، والبوسنة، لكل ما تقدم فإننا بانتظار قرار منصف يقضي بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية الرامية لإتمام الإبادة الجماعية لسكان غزة.
من زاوية المنطق القانوني، فإن أي مراقب أو محلل موضوعي لا بد أن يرجح أن عناصر وأركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة، وأن المرافعة المتهاوية للفريق القانوني لدولة الاحتلال التي شابها فساد في الاستدلال، وفقر وقصور في التعليل، لن توفر لها الفرصة للتفلت من المساءلة سيما وأنه من المفترض أن الولايات المتحده الأميركية لن يكون لها صوت فيتو في محكمة العدل الدولية.

MENAFN13012024000072011014ID1107717068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث