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لاهاي.. هل تستعيد العدالة العرجاء عافيتها؟

1/13/2024 2:06:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في لاهاي الهولندية، يحاول العالم استعادة توازنه الإنساني، فيما محكمة العدل العليا تنظر في الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تتهمه فيها بارتكاب إبادة جماعية، مقرونة بالنية والفعل، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
خلال أكثر من مائة يوم من العدوان المتواصل على القطاع، سقطت أوراق التوت تباعا عن السياسة العالمية، فتعرّى العالم وهو يتابع المحرقة الفلسطينية من غير أن يحرك ساكنا، بل إن كثيرا من القوى الغربية دعمت العدوان؛ سياسيا وعسكريا، فيما بدت الأمم المتحدة بمنظماتها الكثيرة عاجزة عن فعل أي شيء لمنع الإبادة الجماعية، أو إدخال المساعدة الإنسانية لقطاع لم تعد مرافقه للخدمات الطبية عاملة، فيما شعبه يتضوّر جوعا بسبب حصار الاحتلال.
اليوم، ينظر الجميع إلى لاهاي على أنها آخر قشة يمكن أن نتمسك بها لإعادة الرشد إلى عالم فقد توازنه، ولم تعد مفردات حقوق الإنسان تمثل جذبا حقيقيا له في نظام عالمي ظالم يناصر القاتل، وينظر إلى الضحايا على أنهم "أضرار جانبية" لا غير، أو "حيوانات" لا تستحق الحياة، كما هو الوصف الذي أطلقه ساسة الاحتلال وعسكريوه على أهل قطاع غزة.
خمسة عشر قاضيا ينظرون في لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، بينما يتعلق أمل العالم الحر في قرارهم، لكي يعيدوا الأمل في العدالة المفقودة منذ عقود طويلة بسبب التشوهات التي طالت عمل "مؤسسة" الأمم المتحدة بسبب انحيازاتها الفاضحة للقوى العظمى وحلفائها، وبسبب غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 75 عاما، وتركه من دون عقاب، حتى أصبح وحشا خارجا عن السياق الإنساني، وغير عابئ بأي معايير إنسانية أو أخلاقية أو قانونية.
خمسة عشر قاضيا، هم الأمل في أن تستعيد العدالة حضورها، وأن يخشى المجرمون سطوتها، والعقاب الذي قد تفرضه على أفعالها الإجرامية.
يقول خبراء إن جنوب أفريقيا قدمت لائحة دعوى متماسكة، شرحت فيها اقتران الفعل بالنية المفضية إلى ارتكاب جريمة الإبادة، بينما كان رد الاحتلال هزيلا، ولم يستطع أن يقدم نفيا لما جاء في تلك اللائحة.
هذا ما يقوله خبراء القانون الدولي، فكيف سيتعامل القضاة مع هذه الدعوى، وهل يمكن لنا كعالم في أن نطمح بأن يتم إنصاف الشعوب المقهورة، أم أن العدالة سوف تبقى عرجاء إلى الأبد.

MENAFN13012024000072011014ID1107717067

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