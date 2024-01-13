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تفكيك شبكة صينية للاتجار بالبشر تمارس أعمال الرذيلة

1/13/2024 2:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان - تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك عصابة للاتجار بالبشر، جميع أفرادها من الجنسية الصينية، بتهمة ممارسة أعمال الرذيلة، عبر فتيات من الجنسيتين الصينية والتايلاندية.
وأميط اللثام عن هذه العصابة بعد استدراجها لفتاة تايلندية الجنسية كانت تقيم في دولة البحرين، حيث أجبروها على ممارسة الرذيلة مع أشخاص من مختلف الجنسيات داخل شقة مفروشة في عمان الغربية، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو لها وهي عارية.
وعند القبض على عناصر من شبكة الاتجار بالبشر ضبطت داخل الشقة مواد وأجهزة تستخدم في أعمال الرذيلة.
وقضت محكمة الجنايات بحبس شخص صيني الجنسية، بالإضافة الى سيدتين من الجنسية ذاتها مدة ثلاث سنوات لكل منهم بعد إدانتهم بجريمة الاتجار بالبشر.
وحسب قرار محكمة التمييز الذي أيدت فيه قراري محكمة جنايات عمان ومحكمة الاستئناف، أن المشتكية تايلندية الجنسية وكانت مقيمة في البحرين، وتعرفت على شخص من الجنسية الصينية يقيم في دبي غير معروف عنه أي تفاصيل، وذلك ليقوم بتأمين عمل لها في الأردن مقابل مبلغ مالي.
ووصلت المشتكية إلى الأردن بناء على اتفاق بأن يستقبلها أشخاص من الجنسية الصينية في المطار، وبأنها ستقيم في فندق وليس شقة، وعند وصولها استقبلها في المطار المتهم والمتهمة وكلاهما من الجنسية الصينية، حيث أخذاها الى شقة في عمان الغربية، وهناك التقت بشخص "متحول جنسي من شاب إلى فتاة" وهو من الجنسية التايلندية، وأوضح لها أن طبيعة عملها ستكون ممارسة الجنس مع أشخاص مقابل مبالغ مالية.
وعندما رفضت المشتكية هذا العمل بدأ المتهمان مع المتحول الجنسي بإقناعها، ونتيجة لخوفها منهم وافقت على ذلك، حيث التقت هناك بالمتهمة الثالثة، وبدأت تمارس الرذيلة مع أشخاص من جنسيات لا تعرفها مقابل المال الذي كان يتقاضاه المتهمون، كما كان المتهمون يطلبون منها تصوير نفسها عارية ليعرضوا صورها على الزبائن، وكانت توافق خوفاً منهم.

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