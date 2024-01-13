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أجواء باردة وغائمة جزئيا

1/13/2024 2:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تكون الأجواء نهار الأحد، باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في الشمال والوسط، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية أمس.
وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، مع احتمال هطل زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
أما يوم الثلاثاء، فيطرأ ارتفاع قليل على الحرارة لتصبح الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
إلى ذلك، قالت وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح أول من أمس، إلى 41,4 % والبالغ 8,1 مليار م3 سنويا.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أمس، أن كمية التخزين الكلي في السدود الرئيسة ارتفعت إلى 99 مليون م3 بنسبة تخزين كلية 34,3 % من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطل سجلت في عجلون/ اشتفينا خلال 24 ساعة بلغت 49 ملم.-(بترا)

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