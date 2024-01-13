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تفاؤل بالهطولات المطرية الأخيرة في تعزيز المحاصيل الحقلية

1/13/2024 2:06:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - رجح خبراء زراعيون أن يسهم هطول الأمطار الأخيرة في إنبات البذور المزروعة وتعزيز النمو الخضري للمحاصيل الحقلية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية.
وأضافوا أن هطول الأمطار بشكل بطيء ومتقطع يزيد من المخزون المائي في التربة، ما يحد من خطر تعريتها وانجرافها، وبالتالي يعزز المراعي والمحميات الطبيعية، مبينين لـ" الغد" أن هذه الأمطار تأتي في مرحلة فسيولوجية مهمة من مراحل نمو المحاصيل الحقلية، كالقمح والشعير حيث بدايات النمو والاستطالة.
وفي هذا الصدد، أوضح مساعد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نعيم مزاهرة، أن هطول الأمطار الأخيرة سيسهم في إنبات البذور المزروعة وتعزيز النمو الخضري للمحاصيل الحقلية، وأن هذا التأثير الإيجابي سيؤدي إلى زيادة إنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية.
وأشار مزاهرة إلى أن هذه الأمطار ستزيد من مخزون الرطوبة في التربة، ما يسهم في زيادة إنتاج الحبوب والأعلاف، وفي تحسين المراعي والأشجار.
وقال إن هطول الأمطار بشكل بطيء ومتقطع يزيد من المخزون المائي في التربة، ما يحد من خطر تعريتها وانجرافها، وبالتالي يعزز المراعي والمحميات الطبيعية.
وأكد أن استغلال مياه الأمطار يقلل من زيادة انجراف التربة ويساهم في تجديد الغطاء النباتي، مع تأثير إيجابي على الاستدامة البيئية.
كما بين ان من فوائد الأمطار الأخيرة أنها ستسهم في حصاد مائي جيد يعزز مخزون المياه الجوفية، وتشجع هذه الأمطار المزارعين على زراعة أراضيهم، كما تسهم في قتل الأطوار غير المكتملة للآفات الحشرية، ما يقلل من الأضرار الاقتصادية على المزروعات.
من جهته، بين الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية حسان العسوفي، أن الموسم المطري لهذا العام ولغاية الآن وفير من حيث كميات الهطول والتوزيع.
وأضاف العسوفي أن أهمية ذلك تكمن في تغذية المياه الجوفية ورفد السدود، وهي مهمة لكافة المحاصيل سواء الشجرية أو الحقلية؛ إذ تأتي في مرحلة فسيولوجية مهمة من مراحل نمو المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير حيث بدايات النمو والاستطالة.
وقال إن هذه الأمطار وفي هذا الوقت، تعد عاملا مهما في تعزيز المحتوى الرطوبي واستدامته في الأراضي الزراعية، كما أن ما يرافق هذه الأمطار من حالات البرودة تساعد في توفير ساعات بروده للأشجار لتتمكن من كسر أطوار السكون للموسم المقبل.
ونصح المزارعين بالمبادرة بزراعة أراضيهم بالمحاصيل الحقلية حيث ما تزال الفرصة مناسبة ومبشرة بموسم زراعي خير ووفير.
بدورها قال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، إن مياه الامطار أتت بعد انحباس، حيث تكمن فائدتها في تعزيز الحصاد المائي وزيادة الكميات الواردة إلى السدود وتغذية الحفائر التي يستخدمها مربو المواشي وتغذية النباتات والشجيرات الرعوية التي يعول عليها كثير من المربين في تخفيض فاتورة الأعلاف.
وأضاف العوران، أن أهمية هذه الأمطار تكمن، أيضاً، في تعزيز المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير، وخاصة لمن قام بحراثة الأرض مبكرا، كما أنها تشير إلى أن الموسم ما يزال في بدايته لمن لم يحرث أرضه بعد، أما الأشجار المثمرة التي تعتمد على مياه الأمطار كأشجار الزيتون والتي يلجأ معظم المزارعين إلى تغذيتها بالأسمدة العضوية، فإن هذه الأسمدة تحتاج إلى كميات كبيرة من الأمطار وعلى فترات، للاستفادة منها، وهذا ما يحدث حاليا.
فضلا عن أن هذه الأمطار مهمة في موضوع غسيل صنوف الأشجار كافة للمساعدة في القضاء على الحشرات وبيوضها ويرقاتها، حيث نعتبرها بمثابة معقم للأشجار.
وكانت وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن قالت في بيان لها أمس، إن الهطولات المطرية الأخيرة رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح أمس السبت إلى 41.4 % وبواقع 8.1 مليار متر مكعب سنويا، وإن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 99 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية تبلغ 34.3 % من طاقتها التخزينية الإجمالية 288.128 مليون م3، مشيرة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون / اشتفينا خلال 24 ساعة وبلغت 49 ملم.

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