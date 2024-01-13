Sunday, 14 January 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


84 قرارا دوليا في 75 عاما ضد الاحتلال مع وقف التنفيذ انفوغراف

1/13/2024 2:06:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود خطاطبة

عمان - منذ خمسة وسبعين عامًا، وبالتحديد عند العام 1984، وهو ما يُسمى بـ"النكبة"، تتوالى القرارات الأُممية بشأن ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، جراء ما تقترفه آلة البطش الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، من تهجير أو "ترانسفير"، وانتهاكات، وارتكابها لمجازر جماعية، وحروب إبادة عسكرية، وأُخرى عبارة عن تجويع مُتعمد، وتعطيش عن سبق إصرار وترصد، فضلًا عن تدمير هائل للبُنى التحتية، وما يتسبب به كُل ذلك من كوارث إنسانية، لم يشهد العالم مثيلًا لها، خصوصًا خلال القرنين الحالي والماضي، الذي شهد حربين عالميتين.
"الغد" تُسلط الضوء من خلال هذا "الانفوغراف"، على أبرز القرارات التي صدرت في تلك الفترة من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأُمم المُتحدة، ومُنظمة الأُمم المُتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، التي وللأسف بقيت حبرًا على ورق، بلا أي تنفيذ على أرض الواقع، بسبب عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بها، والتي تتلقى دعمًا غير محدود من الولايات المُتحدة الأميركية، أكان دبلوماسيًا، أم عسكريًا، أم مُخابراتيًا.
وعند إلقاء نظرة على أعداد القرارات التي أصدرتها المؤسسات الثلاث (مجلس الأمن، الجمعية العامة، "اليونسكو") ضد إسرائيل في فلسطين، على مدى 75 عامًا، فإن مجموعها بلغ 84 قرارًا، أي بمُعدل 1.12 قرار سنويًا، لم تُنفذ إسرائيل أيًا منها.. وفي حال تم قسمة هذه القرارات على الأعوام التي صدرت فيها فعليًا، فإننا نكون أمام 2.8 قرار كل عام.
وبحسبة بسيطة، فإن عدد القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي لوحده، بلغت 55 قرارًا، أي ما نسبته 65.5% من مجموع القرارات الأُممية، بينما بلغ عدد قرارات الجمعية العامة 16، مُشكلة نسبة تُقدر بـ19%، في حين بلغ عدد قرارات "اليونسكو" 13، بنسبة 15.5%.
(التفاصيل ص5.4)







MENAFN13012024000072011014ID1107717062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث