جامعة إنديانا تعاقب التشكيلية سامية حلبي: الصوت الفلسطيني ممنوع



وتلقت حلبي رسالة من مدير "متحف إسكنازي للفنون" التابع لـجامعة إنديانا، ديفيد برينمان، يبلغها فيها، رسمياً، بأن المتحف لن يستضيف المعرض المقرر لحلبي في شباط/فبراير المقبل، وهو أوّل معرض استعادي لأعمال الفنانة الفلسطينية المقيمة في الولايات المتحدة.



وقال ماديسون جوردون، وهو ممثل عن الجامعة، لصحيفة "Hyperallergic"، إن: "القادة الأكاديميين ومسؤولي الحرم الجامعي، ألغوا معرض حلبي بسبب مخاوف بشأن ضمان سلامة المعرض طوال مدة إقامته".





وعلقت حلبي على قرار المنع بالقول إنه: "من الواضح أن حريتي على المحك"، ونشرت على حسابها على موقع "إنستغرام" صورة تظهر فيها على كتالوغ المعرض، وكتبت: "نتمنى أن يتراجعوا عن قرارهم".



كما شاركت منشوراً يدعو إلى التوقيع على عريضة تطالب بتنظيم المعرض الذي استغرق الإعداد له نحو 3 سنوات، وقّع عليها أكثر من 8 آلاف شخص.



من أعمال سامية حلبي

وتعتبر حلبي التي انتقلت من القدس إلى بيروت بعد النكبة، قبل تسافر وتستقر في الولايات المتحدة، تعتبر أحد رموز الفن التجريدي وفن الديجيتال الحركي، وكان لها تجارب تعاون مشتركة مع عازفين موسيقيين قامت بتحويل موسيقاهم إلى لوحات فنيّة باستخدام الحاسوب أمام الجمهور مباشرة. كما أن لها تجربة مهمّة في التعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة. (الميادين)







