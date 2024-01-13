اتحاد الكتّاب التونسيين يدين الشاعر المُتصهين: عار عليك يا سليمان دغش

MENAFN - Alghad Newspaper)واعتبر ((الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب)) في بيان وقّعه أمينه العام الشاعر المصري علاء عبد الهادي أنّه في الوقت الذي ينبغي أن يقف فيه المبدعون العرب في الصفوف الأمامية لـ ((المقاومة وجيش الوعي))، تأتي هذه الجريمة ((خنجراً في خاصرة الأمة، وإهداراً لدماء الشهداء الأبرار وتضحياتهم بأرواحهم من أجل إبقاء القضية حيّة ساطعة وإعلاء الحق الفلسطيني على كل سرديات الزيف وتجريف الذاكرة)). وتابع أنّه ((التزاماً بالضمير الثقافي العربي الحي))، قرّر الاتحاد سحب الجائزة من دغش.



وفي سياق متصل، أعلن وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، عن سحب كل التكريمات التي حصل عليها دغش، داعياً الهيئات والمنظمات العربية إلى ((سحب كل التكريمات والجوائز الممنوحة له)). علماً أنّ أبو سيف كان قد كرّمه في عام 2019 في مناسبة حصوله على المرتبة الأولى لـ ((جائزة بالمي العالمية للشعر)) في إيطاليا. -وكالات

اقرأ أيضاً:

بعد رثائه جنديا إسرائيليا.. إجراء ضد الشاعر الفلسطيني سليمان دغش