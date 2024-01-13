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اتحاد الكتّاب التونسيين يدين الشاعر المُتصهين: عار عليك يا سليمان دغش

1/13/2024 2:05:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن ((اتحاد الكتّاب التونسيين)) تأييده لقرار ((الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب)) بسحب جائزته المخصّصة لـ ((كتّاب الأرض المحتلة 1948)) من الفلسطيني سليمان دغش الذي حصل عليها في عام 2017. وفي بيان وقّعه رئيسه العادل خضر، يؤكد ((اتحاد الكتّاب التونسيين)) أنّه لا يقبل بأيّ حال من الأحوال أن ((يرثي الشاعر سليمان دغش جندياً صهيونياً من مجرمي الحرب من الذين شاركوا وتسبّبوا في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها في غزّة، غير عابئين بأرواح الضحايا الأبرياء وبالدمار الذي خلّفته حرب الإبادة والتهجير التي تمارس يومياً ضدّ أبناء شعبنا في فلسطين)).يأتي ذلك بعدما كان دغش قد رثى حفيده الجندي في جيش الاحتلال الذي قُتل في الحرب الصهيونية على غزّة، قائلاً: ((كيف لنا أن نصدق أنّك رحلت عنا، ولم نتمكن من وداعك وتقبيل جبينك العالي قبل أن تفارقنا؟ كيف لي أن أستوعب، وأنت حفيدي الأول، أن أحمل نعشك الطاهر، وأن توارى الثرى قبلي؟)).
واعتبر ((الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب)) في بيان وقّعه أمينه العام الشاعر المصري علاء عبد الهادي أنّه في الوقت الذي ينبغي أن يقف فيه المبدعون العرب في الصفوف الأمامية لـ ((المقاومة وجيش الوعي))، تأتي هذه الجريمة ((خنجراً في خاصرة الأمة، وإهداراً لدماء الشهداء الأبرار وتضحياتهم بأرواحهم من أجل إبقاء القضية حيّة ساطعة وإعلاء الحق الفلسطيني على كل سرديات الزيف وتجريف الذاكرة)). وتابع أنّه ((التزاماً بالضمير الثقافي العربي الحي))، قرّر الاتحاد سحب الجائزة من دغش.


وفي سياق متصل، أعلن وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو سيف، عن سحب كل التكريمات التي حصل عليها دغش، داعياً الهيئات والمنظمات العربية إلى ((سحب كل التكريمات والجوائز الممنوحة له)). علماً أنّ أبو سيف كان قد كرّمه في عام 2019 في مناسبة حصوله على المرتبة الأولى لـ ((جائزة بالمي العالمية للشعر)) في إيطاليا. -وكالات

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