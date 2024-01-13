تعاني من النوم المتقطع.. جرب هذه الطرق

MENAFN - Alghad Newspaper)في الواقع يستيقظ كثير من الأشخاص عدة مرات في الليل. إذ يأتي النوم على شكل دورات، لكن بعض الأشخاص لا يظلون مستيقظين لفترة طويلة تذكر، فهم فقط يغيرون وضعية النوم ويعودون للاستغراق في النوم مجددا.

في حين يبقى آخرون مستيقظين لفترة طويلة ويصعب عليهم النوم مجددا على الرغم من تعبهم وحاجتهم الماسة لذلك.



تقول عالم النفس المتخصصة في النوم، ستيفاني روميسزيوسكي، ومديرة عيادة (سليبي هيد ) إن التوتر والضغط من الأسباب الشائعة لعدم النوم أو انقطاعه. بحسب ما نشره موقع (تويستد سيتفر) البريطاني.



وتوضح قائلة: "من الطبيعي أنه عندما تمر بضغط وتوتر، أن يصبح نومك أقل، ويمكن أن يصبح دافع نومك أضعف".

وتقول إن هناك عوامل أخرى يمكن أن تسبب النوم المنقطع مثل عدم اتباع روتين يومي، أو قضاء وقت طويل في المنزل، أو السهر لوقت طويل، أو السبب الأكثر شيوعا هو التحديق مطولا في شاشة الجوال قبل الخلود إلى النوم.



وفي بعض الحالات، قد تتسبب حالة طبية كامنة في استيقاظك في الليل أو في الصباح الباكر جدا. بحسب ما نشره موقع (ميتروز يو كي) البريطاني، مثل:

- اكتئاب

- انقطاع النفس النومي

- الارتِجاع المعدي المريئي (GERD)

- انخفاض سكر الدم

- كثرة التبول

- متلازمة تململ الساق (RLS)

- حالات الألم المزمن، مثل التهاب المفاصل، أو الألم العضلي الليفي، أو الاعتلال العصبي المحيطي.

كيف تحل المشكلة؟



وتنصح ستيفاني باتباع روتين محدد لوقت النوم، والتعرض لأشعة الشمس خلال اليوم وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي، وهذا من شأنه أن يساهم في تحسين جودة النوم.



ولأن النوم يلعب دورا هاما في الصحة الجسدية والعقلية، ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب إذا استمرت هذه الحالة (انقطاع النوم) بانتظام لمدة ثلاثة أشهر، نقلا عن موقع dw.

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