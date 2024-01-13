هذه العوامل تعزز إضابة الشباب بالخرف .. تجنبها



وحددت دراسة جديدة، نقلتها شبكة ((فوكس نيوز)) الأميركية، 15 عاملاً مرتبطاً بتطور الخر في وقت مبكر من الحياة.



وفي حين أن بعض هذه العوامل وراثي، إلا أنه يمكن السيطرة على البعض الآخر من خلال تغيير نمط الحياة.



وحللت الدراسة بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة (بيوبانك)، شملت 356 ألف مشارك تقل أعمارهم عن 65 عاماً.



وتم جمع البيانات بين عامي 2006 و2021.



ومن بين إجمالي 39 عامل خطر محتملاً، حدد الباحثون 15 عاملاً ((ترتبط بشكل كبير)) بزيادة خطر الإصابة بالخرف عند الشباب.



وتشمل هذه العوامل ما يلي:



1. انخفاض المستوى التعليمي



2. تراجع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي



3. وجود البروتين الدهني APOE، وهو عامل خطر وراثي رئيسي لمرض ألزهايمر

4. تناول الكحول المعتدل



5. اضطراب تعاطي الكحول (والذي يعني إيجاد صعوبة في التحكم في شرب الكحوليات)



6. العزلة الاجتماعية



7. نقص فيتامين ((د))



8. المستويات العالية من بروتين ((سي)) التفاعلي (بروتين يصنعه الكبد ويرتفع مع زيادة الالتهاب)



9. انخفاض قوة قبضة اليد



10. ضعف السمع



11. انخفاض ضغط الدم



12. السكتة الدماغية



13. مرض السكري



14. أمراض القلب



15. الاكتئاب



ويصيب الخرف المُبكر الأشخاص في سن الثلاثين أو أكبر، وتتميز أعراضه بفقدان الذاكرة التدريجي وضعف التفكير والسلوك.



ويبلغ عدد الإصابات بالخرف المبكر حول العالم سنوياً نحو 370 ألف حالة.

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