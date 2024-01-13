كيف يمكن لصناع المحتوى مقاومة الذكاء الاصطناعي؟

MENAFN - Alghad Newspaper)إحدى الدعاوى القضائية البارزة التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي اتهمت فيها الصحيفة العملاقة كلا من OpenAI وMicrosoft، باستخدام ملايين القطع من المحتوى الصحافي بشكل غير قانوني لتدريب نماذج لغوية كبيرة.



لذا فإن المشكلة ذات شقين؛ إذ لا يقتصر الأمر على أن الناشرين وصناع المحتوى لا يحصلون على أجور عادلة مقابل المحتوى المستخدم لتدريب هذه النماذج، بل إن الذكاء الاصطناعي مستعد أيضًا لتعطيل الأعمال التي يبحث من خلالها المستهلكون عن المعلومات عبر الإنترنت بشكل خطير، بحسب رنا فوروهار، في مقال لها بصحيفة الفاينانشال تايمز.



في الوقت الحالي، عندما يستخدم الأشخاص محرك بحث للحصول على معلومات، تظهر لهم نتائج قد تقودهم إلى مواقع الويب الخاصة بالمبدعين.



ويمكن للمبدعين بعد ذلك كسب المال من حركة المرور من خلال الإعلانات الرقمية. وهي علاقة تكافلية، وهذا لا يعني أنها متساوية.



منذ أن كانت غوغل رائدة في نموذج الأعمال المتمثل في بيع الإعلانات مقابل البحث في العام 2000، كان صناع المحتوى تحت رحمة شروط تقاسم الإيرادات التي أرادت شركات التكنولوجيا الكبرى تقديمها، هذا إذا كانت قد عرضت أي شيء على الإطلاق.



بدأ هذا يتغير منذ عامين، عندما أجبرت أستراليا، تليها كندا، منصات التكنولوجيا على التفاوض بشأن المدفوعات مع الناشرين. وهذا أفضل من لا شيء، لكن الرسوم بلغت جزءًا صغيرًا مما يقول عديد من الخبراء إنها القيمة العادلة.

وقامت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة هيوستن وشركة براتل جروب الاستشارية، بتحديد حجم النقص، وقد قدروا أنه إذا منحت غوغل الناشرين الأميركيين 50 بالمئة من القيمة التي يخلقها المحتوى الإخباري الخاص بهم، فسوف ينفقون ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا.



وفي واقع الأمر، فإن صحيفة نيويورك تايمز - واحدة من أكبر ناشري الأخبار - تحصل على 100 مليون دولار فقط على مدى ثلاث سنوات.



علاقة عير متماثلة

تقول فوروهار: "والآن، يستعد الذكاء الاصطناعي لجعل تلك العلاقة غير المتماثلة تبدو جيدة. فعندما تطرح سؤالاً على برنامج chatbot مثل ChatGPT من OpenAI أو Bard من Google، لا يتم إرسالك إلى موقع الويب الخاص بمنشئ المحتوى. بل يتم إعطاؤك الجواب مباشرة. يبقى المستخدمون في الحديقة المسورة لأي شركة تكنولوجيا كبيرة تمتلك منصة الذكاء الاصطناعي".



وحقيقة أن الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبه على نفس المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يهدف إلى تجاوزه يزيد الطين بلة.

ليس منشئو المحتوى التقليديون وحدهم هم من يشعرون بالقلق.



تقوم العلامات التجارية الآن بإنشاء مؤثرين افتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يتعين عليهم دفع 1000 دولار أو نحو ذلك لكل منشور يتقاضاه بعض المؤثرين الحقيقيين.



كانت إضرابات ممثلي وكتاب هوليوود في العام الماضي تدور أيضًا حول هذا السياق، حيث سيتم تنفيذ المزيد والمزيد من الوظائف الإدارية الإبداعية بواسطة البرامج.



وربما يمثل الذكاء الاصطناعي "الانقلاب النهائي" وربما الحتمي لنقطة البداية لشبكة الويب العالمية، والتي كانت تدور حول مساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على عديد من صفحات الويب الأصلية والتنقل فيها والتي ظهرت مع انتشار الإنترنت.

كذلك يتعلق الأمر كله باستخراج بيانات المستخدم واهتمامه وبيعها إلينا مرة أخرى بطرق تؤدي إلى انخفاض تكاليف المدخلات وانخفاضها وهوامش ربح أعلى وأعلى للمنصات.



تأثير الذكاء الاصطناعي

يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على منشئي المحتوى متعدد الأوجه، حيث يعيد تشكيل مشهد إنتاج المحتوى، ومشاركة المستخدم، وتحسين محرك البحث. مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجد منشئو المحتوى أنفسهم عند تقاطع الإبداع البشري والذكاء الآلي.



عمليات الإنتاج المتسارعة:

إن تأثير الذكاء الاصطناعي على إنتاج المحتوى عميق، لا سيما فيما يتعلق بتسريع العمليات.



غالبًا ما يتضمن إنشاء المحتوى مهام كثيفة العمالة، مثل البحث وتحليل البيانات والصياغة.



يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط هذه العمليات، وأتمتة المهام الروتينية، والسماح لمنشئي المحتوى بالتركيز على الجوانب الأكثر إستراتيجية وإبداعًا.



وعلى سبيل المثال، يمكن لخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية أن تساعد في إنشاء نص متماسك وذو صلة بالسياق.

ويمكن لمنشئي المحتوى الاستفادة من هذه الأدوات لأتمتة مهام الكتابة المتكررة، وتوفير الوقت للتفكير وإنشاء محتوى أكثر دقة.



تحسين تجربة المستخدم:

يعد فهم سلوك المستخدم أمرًا محوريًا في إنشاء محتوى له صدى.



يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين منشئي المحتوى من القدرة على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات، والكشف عن رؤى حول تفضيلات المستخدم، وأنماط المشاركة، وعادات استهلاك المحتوى.



من خلال تسخير هذه المعلومات، يمكن لمنشئي المحتوى تصميم المحتوى الخاص بهم لتلبية الاحتياجات والتوقعات المحددة لجمهورهم.



يصبح التخصيص عنصرًا أساسيًا في تعزيز تجربة المستخدم. ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن توصي ديناميكيًا بالمحتوى بناءً على التفضيلات الفردية، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم والمشاركة لفترة طويلة.



لا يحافظ هذا النهج المخصص على الجماهير الحالية فحسب، بل يجذب أيضًا جماهير جديدة من خلال تقديم محتوى ملائم ومقنع.



استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) المحسنة:



كذلك يظل تحسين محرك البحث حجر الزاوية في رؤية المحتوى. إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تحسين المحتوى لمحركات البحث.



يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل اتجاهات البحث، وتحديد الكلمات الرئيسية ذات القيمة العالية، والتوصية بتعديلات المحتوى لتحسين تصنيفات البحث.



علاوة على ذلك، يمكن للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقييم القدرة التنافسية للكلمات الرئيسية، مما يساعد منشئي المحتوى على استهداف موضوعات متخصصة ذات منافسة أقل ولكنها تحظى باهتمام كبير من الجمهور. يعزز هذا النهج الاستراتيجي إمكانية اكتشاف المحتوى، مما يضمن وصوله إلى الجمهور المستهدف من خلال البحث العضوي.

إنشاء المحتوى تلقائيًا:

تعد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء المحتوى تلقائيًا بمثابة نقلة نوعية في مشهد إنشاء المحتوى، وفي حين أنه يثير المخاوف بشأن إزاحة الوظائف، فإنه يوفر أيضًا فرصًا لمنشئي المحتوى للاستفادة من هذه القدرات بشكل إبداعي.



كما يمكن لأدوات إنشاء المحتوى الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد في إنشاء المسودات وتوليد الأفكار وحتى إنتاج التصميمات الأساسية. يمكن لمنشئي المحتوى استخدام هذه المخرجات التي تم إنشاؤها كأساس، وإضافة رؤاهم الفريدة وإبداعهم ولمستهم الإنسانية لتحسين المخرجات النهائية والارتقاء بها.



ويحدد بانافع مجموعة من استراتيجيات "المقاومة" أو "التوظيف" للذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

تنمية مهارات التخطيط والإبداع: يجب على منشئي المحتوى صقل مهاراتهم التخطيطية والإبداعية باستمرار للبقاء في صدارة قدرات الذكاء الاصطناعي. في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في مهام معينة، فإن التفكير الاستراتيجي والجوانب الخيالية لإنشاء المحتوى تظل إنسانية بشكل واضح.



التعلم التفاعلي مع التكنولوجيا: يتضمن تبني الذكاء الاصطناعي عملية تعلم مستمرة. يجب على منشئي المحتوى التفاعل بشكل نشط مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحضور ورش العمل، واستكشاف أدوات جديدة لفهم وظائفهم ودمجها بشكل فعال في سير عملهم.



التحسين المستمر في جودة المحتوى: يظل محتوى الجودة أمرًا بالغ الأهمية. يجب على منشئي المحتوى الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي لاكتساب نظرة ثاقبة حول تفضيلات الجمهور، وتصميم المحتوى لتلبية التوقعات المتطورة. تضمن هذه العملية التكرارية بقاء جودة المحتوى عالية وتتوافق مع اهتمامات الجمهور.



الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي كأداة تحليلية: الذكاء الاصطناعي هو أداة تحليلية قوية. يمكن لمنشئي المحتوى تسخير قدراتهم لتحليل بيانات الجمهور وتحديد الاتجاهات الناشئة واتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات. يضمن هذا النهج الاستراتيجي أن يظل المحتوى ملائمًا ويلقى صدى لدى الجمهور المستهدف.



الابتكار في الشكل والمضمون: يصبح الابتكار ميزة تنافسية. يجب على منشئي المحتوى تجربة التنسيقات المتنوعة وتقنيات سرد القصص وعناصر الوسائط المتعددة لجذب الجماهير. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي متعاونًا في التجريب، حيث يوفر رؤى حول اتجاهات المحتوى الناشئة.



الاعتبارات المستقبلية والأبعاد الأخلاقية

ومع تطور التآزر بين الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى، تأتي الاعتبارات الأخلاقية في المقدمة، إذ يجب على صناع المحتوى التعامل مع الأسئلة المتعلقة بالشفافية والمساءلة والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. تتضمن ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ضمان العدالة، وتجنب التحيز، والتواصل بشفافية عندما يشارك الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.



بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الدور المتطور للذكاء الاصطناعي حوارًا مستمرًا بشأن حقوق الطبع والنشر والملكية والإسناد، نظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي تساهم بشكل كبير في عملية إنشاء المحتوى، فإن تحديد حدود الملكية الفكرية والاعتراف بالطبيعة التعاونية لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي البشري يصبح أمرًا بالغ الأهمية.



ويقول بانافع إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومنشئي المحتوى ديناميكية، وتطرح تحديات وفرصًا. يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع العمليات، وتعزيز تجارب المستخدم، وتحسين استراتيجيات تحسين محركات البحث، وأتمتة عملية إنشاء المحتوى. ويحتاج صناع المحتوى بدورهم إلى تحقيق التوازن بين احتضان قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الصفات الفريدة للإبداع البشري



ويعد التكيف الاستراتيجي والتعلم المستمر والاعتبارات الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية حيث يتنقل منشئو المحتوى في هذا المشهد المتطور.



كما يكمن مستقبل صناعة المحتوى في التعاون المتناغم بين البراعة البشرية والذكاء الاصطناعي، مما يفتح إمكانيات جديدة ويشكل نظامًا بيئيًا رقميًا ديناميكيًا وجذابًا.