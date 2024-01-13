كيف أعرف أني حامل يحتل المرتبة الأولى.. الأسئلة الصحية العربية الأكثر بحثا بـ2023



تواصلت الجزيرة نت مع المكتب الإعلامي في غوغل وطلبت هذه المعلومات، ليزودها بها، وتنشرها في تقرير خاص وحصري للجزيرة.



والتالي الأسئلة الصحية العربية الأكثر بحثا 2023 في جميع أنحاء العالم، وإجاباتها:



1- كيف أعرف أني حامل؟









هذا السؤال الأول على قائمة الأسئلة الصحية العربية الأكثر بحثا 2023.



تحدث تغيرات هرمونية كبيرة أثناء الحمل. وهذه تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض. تعاني بعض النساء من العديد من أعراض الحمل، في حين قد تعاني أخريات من القليل منها فقط.



وتشمل الأعراض المبكرة للحمل:

غياب الدورة الشهرية.

تغيرات في الثدي.

التعب.

كثرة التبول.

الغثيان (غثيان الصباح).

القيء.

الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، والنفور من الأطعمة التي تحبها المرأة عادة.

الطعم الحامض أو المعدني الذي يستمر حتى عندما لا تأكلين (حدوث خلل في حاسة الذوق).



ومع ذلك، قد تكون هذه الأعراض ناجمة عن عوامل أخرى، ولا تعني بالضرورة أنك حامل، لذلك إذا كنت تشكين في أنك حامل، قومي بإجراء اختبار حمل منزلي وراجعي طبيبك.

أيضا هناك أعراض أخرى قد تظهر على الحامل مثل:

آلام الظهر.

ضيق التنفس.

إمساك.

البواسير.

الصداع.

حرقة المعدة.

حكة في الجلد.

تشنجات الساق.

تغيرات المزاج (مثل البكاء غير المبرر).

وخز وتنميل في اليدين.

إفرازات مهبلية.



2- ما سبب نغزات القلب في سن الشباب؟









تحدث نغزات القلب "خفقان القلب" عندما يشعر الشخص أن قلبه ينبض بشكل غير منتظم. قد يبدو الأمر وكأن القلب ينبض بسرعة، أو ينبض بشكل أسرع من المعتاد عندما يكون الشخص في حالة راحة (لا يمارس الرياضة). في بعض الأحيان يمكن أن تتسبب ممارسة الرياضة في حدوث نغزات القلب، مع استمرار تسارع ضربات القلب، رغم التوقف عن ممارسة الرياضة.



أما عند الشباب، فإن نغزات القلب في كثير من الأحيان لا تشير إلى وجود مشكلة صحية. ولكن يمكن أن يكون سببها مجموعة متنوعة من العوامل، مثل:



الذهول أو الخوف.

التعرض للضغط النفسي.

أدوية البرد والحساسية والربو.

المكملات العشبية.

بعض الأدوية.

الكافيين.

اثنان من الأسباب الأكثر شيوعا لخفقان القلب لدى الشباب هما:

عدم شرب كمية كافية من السوائل بشكل منتظم.

قلة اللياقة البدنية.



في حالات نادرة، يمكن أن تكون نغزات القلب علامة على وجود حالة طبية خطيرة، مثل فقر الدم أو مشاكل الغدة الدرقية أو عدم انتظام ضربات القلب (وهي حالة ناتجة عن مشكلة في النظام الكهربائي في القلب).



إذا كان الشاب يعاني من نغزات مستمرة في القلب، فيجب عليه مراجعة الطبيب.

العلاج يكون عبر علاج السبب، مثل قلة شرب الماء أو شرب كثير من الكافيين.



في الحالات النادرة التي يجد فيها الطبيب حالة مرضية في القلب، سيتضمن أحد خيارات العلاج الأدوية. هناك خيار آخر وهو القسطرة لقطع الممرات الكهربائية غير الطبيعية في القلب.



3- ما هو الختان؟









الختان هو إجراء جراحي يجرى للذكر تزال فيه القلْفة، وهي الجلدة التي تغطي رأس القضيب، وله فوائد صحية مثبتة.



ويجرى الختان عادة خلال أيام بعد ولادة الطفل، وفي بعض الدول العربية يقوم بإجرائه شخص يسمى "المطهر"، ويجب أن يكون حاصلا على ترخيص وتدريب للقيام بذلك، كما قد يجريه طبيب حاصل على تدريب في الختان.



وللختان فوائد صحية تشمل:

تقليل مخاطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

تقليل احتمال سرطان القضيب.

تقليل احتمال انتقال الأمراض الجنسية.

تقليل احتمال انتقال فيروس "إتش آي في" المسبب لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وذلك بنسبة تبلغ 60%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع تأكيدها أن ذلك لا يعني أن الختان يحمي من انتقال الإيدز، بل يخفض مخاطره.



ويجب أن يتم ختان الذكور من قبل أشخاص مؤهلين طبيا وضمن شروط التعقيم والوقاية من الأمراض والسلامة العامة.



4- ما سبب تأخر الدورة الشهرية؟









الحمل هو السبب الأكثر شيوعا لغياب الدورة الشهرية. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر العوامل الطبية وعوامل نمط الحياة الأخرى أيضا على الدورة الشهرية، وتؤدي إلى تأخر الدورة الشهرية.



أسباب تأخر الدورة الشهرية

التوتر، إذ يؤثر التوتر الشديد على إنتاج الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية "جي إن آر إتش" (GnRH)، وهو الهرمون الذي ينظم الإباضة والدورة الشهرية.

الإجهاد الجسدي.



متلازمة المبيض المتعدد الكيسات "بي سي أو إس" (PCOS)، وهي خلل هرموني يمكن أن يسبب تأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها. إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض، فمن المحتمل أن يكون لديك أعراض أخرى إلى جانب الدورة الشهرية غير المنتظمة. بعض هذه قد تشمل زيادة الوزن أو صعوبة في فقدان الوزن، العقم، حب الشباب، تساقط الشعر أو ترققه، نمو الشعر في الوجه أو الجسم.



البدانة، حيث تؤثر على تنظيم هرمون الإستروجين والبروجستيرون. بالمقابل فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية للنساء اللاتي يعانين من السمنة.

انخفاض وزن الجسم، فعندما يفتقر الجسم إلى الدهون والمواد المغذية الأخرى، فإنه لا يستطيع إنتاج الهرمونات بالطريقة الصحيحة.



قصور المبيض الأولي، وهي حالة تحدث عندما تتوقف المبايض عن العمل بشكل طبيعي قبل أن تصل المرأة إلى سن الـ40. يمكن أن يسبب هذا فترات غير منتظمة ومشاكل في الخصوبة.



الأمراض المزمنة مثل أورام الغدة النخامية، أمراض الغدة الكظرية، خلل في وظائف الكبد، والسكري.



الأمراض الحادة، مثل الالتهاب الرئوي أو الأزمة القلبية أو الفشل الكلوي أو التهاب السحايا، لأنها قد تؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة أو نقص التغذية أو خلل الهرمونات. يمكن أن تؤدي هذه الظروف أيضا إلى غياب الدورة الشهرية.



ممارسة الكثير من الرياضة، إذ يمكن أن تسبب تغيرات في هرمونات الغدة النخامية وهرمونات الغدة الدرقية، مما قد يؤثر على الإباضة والحيض.



بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب، ومضادات الذهان، وأدوية الغدة الدرقية، ومضادات الاختلاج.



الحمل خارج الرحم، ويحدث عندما ينغرس الحمل خارج بطانة الرحم. إذا كان لديك اختبار حمل إيجابي، وكان لديك لولب، فيجب عليك مراجعة الطبيب.



تنظيم النسل، يمكن لوسائل منع الحمل الهرمونية التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقط أن تؤثر على الدورة الشهرية. يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من وسائل منع الحمل على دورتك الشهرية بطرق مختلفة. ترتبط بعض وسائل منع الحمل بفترات غزيرة، وبعضها بفترات خفيفة، وبعضها بانقطاع الطمث.



مشاكل الغدة الدرقية، فالنساء اللواتي يعانين من مرض الغدة الدرقية لديهن كمية كبيرة جدا أو قليلة جدا من هرمون الغدة الدرقية. لهرمون الغدة الدرقية العديد من الوظائف في الجسم، منها تنظيم الدورة الشهرية. عندما لا يكون لديك الكمية المناسبة من هرمون الغدة الدرقية، قد تكون دورتك الشهرية غير منتظمة. قد تغيب الدورة الشهرية لدى بعض النساء المصابات بمرض الغدة الدرقية تماما، وغالبا لبضعة أشهر أو أكثر.

الرضاعة الطبيعية.

يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا فاتتك أكثر من دورة شهرية واحدة، أو إذا كانت الدورة الشهرية الفائتة مصحوبة بأعراض جديدة أو غير عادية.



5- كيف أخفف ألم الدورة؟









شرب المزيد من الماء لتقليل الانتفاخ.

شرب الماء الساخن.

شرب شاي الأعشاب، ويعد شرب شاي البابونج أو الشمر أو الزنجبيل طريقة سهلة وطبيعية لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية.



تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، مثل التوت والطماطم والأناناس والتوابل مثل الكركم والزنجبيل أو الثوم. يمكن أن تساعد الخضروات الورقية الخضراء واللوز والجوز والأسماك الدهنية، مثل السلمون، في تقليل الالتهاب.



ابتعدي عن الحلويات لتجنب الانتفاخ الزائد، فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المتحولة والملح يمكن أن تسبب الانتفاخ والالتهاب، مما يجعل آلام العضلات وتشنجاتها أسوأ.



شرب القهوة منزوعة الكافيين.



استخدام الحرارة لتهدئة التشنجات، إذ يمكن أن يساعد القليل من الحرارة عضلاتك على الاسترخاء وتحسين تدفق الدم وتخفيف التوتر. حاولي الجلوس مع وسادة التدفئة، أو أخذ حمام ساخن أو الاسترخاء في حمام ساخن.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة.

تقليل التوتر.

العلاج بالتدليك لتقليل التشنج والتوتر.

تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الآيبوبروفين.



6- ما هو عرق النسا؟









عرق النسا هو ألم عصبي ناتج عن إصابة أو تهيج في العصب الوركي (Sciatic Nerve)، وهو أطول وأسمك عصب (بعرض الأصبع تقريبا) في الجسم.



يتكون العصب الوركي من 5 جذور عصبية، منهم اثنان من منطقة أسفل الظهر وتسمى العمود الفقري القطني، و3 من الجزء الأخير من العمود الفقري ويسمى العجز.



تتجمع جذور الأعصاب الخمسة معا لتشكل العصب الوركي الأيمن والأيسر، وعلى كل جانب من جسمك يمر عصب وركي عبر الوركين والأرداف وأسفل الساق، وينتهي أسفل الركبة مباشرة، ثم يتفرع العصب الوركي إلى أعصاب أخرى، والتي تستمر أسفل ساقك إلى قدمك وأصابع قدمك.



الإصابة الحقيقية للعصب الوركي نادرة في الواقع، لكن مصطلح "عرق النسا" يستخدم بشكل شائع لوصف أي ألم ينشأ في أسفل الظهر، وينتشر إلى أسفل الساق، وما يشترك فيه هذا الألم هو إصابة العصب وتهيج أو التهاب أو قرص أو انضغاط على عصب أسفل ظهرك.



إذا كان شخص مصابا بـ"عرق النسا" فإنه سيعاني من ألم خفيف إلى شديد في أي مكان على طول مسار العصب الوركي، أي في أي مكان من أسفل الظهر، من خلال الوركين والأرداف، أو أسفل الساقين، كما يمكن أن يسبب ضعف العضلات في الساق والقدم، وخدرا في الساق، والإحساس بوخز مزعج في الساق، وفي القدم وأصابعها.



يصف الناس ألم عرق النسا بطرق مختلفة، وذلك اعتمادا على السبب، فيصف بعضهم الألم بأنه حاد أو ناري أو هزات من الألم، ويصفه آخرون بأنه "حرق" أو "كهرباء" أو "طعن".



قد يكون الألم مستمرا، أو قد يأتي ويذهب، ويمكن أن يكون أكثر حدة في الساق مقارنة بأسفل الظهر، وقد يزداد سوءا إذا جلس أو وقف الشخص لفترات طويلة من الوقت، عند الوقوف والتواء الجزء العلوي من الجسم يمكن أن تؤدي حركة الجسم القسرية والمفاجئة مثل السعال أو العطس إلى تفاقم الألم.



7- كيف ينتقل الإيدز؟









فيروس نقص المناعة البشرية "إتش آي في" (HIV) هو عدوى تهاجم جهاز المناعة في الجسم. ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) هي المرحلة الأكثر تقدما من المرض، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



ويستهدف فيروس نقص المناعة البشرية خلايا الدم البيضاء في الجسم، مما يضعف جهاز المناعة. وهذا يجعل من السهل الإصابة بأمراض مثل السل والالتهابات وبعض أنواع السرطان.



وينتقل الإيدز عن طريق تبادل مجموعة متنوعة من سوائل الجسم من الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل الدم (نقل الدم) وحليب الثدي (الرضاعة) والسائل المنوي والإفرازات المهبلية (الجماع).



ويمكن أيضا أن ينتقل الإيدز أثناء الحمل والولادة من الأم المصابة للطفل.



ولا يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال الاتصال اليومي العادي مثل التقبيل أو المعانقة أو المصافحة أو مشاركة الأشياء الشخصية أو الطعام أو الماء.



8- ما هو المرض العضال؟









المرض العضال هو مرض غير قابل للشفاء ومتقدم من المحتمل أن يتسبب في وفاة أي شخص في أي عمر خلال أيام أو أسابيع أو أشهر، أو في بعض الأحيان أكثر من عام.



من الأمثلة على المرض العضال:

السرطان في الحالات المتقدمة.

الخرف، ومنه مرض ألزهايمر.

أمراض الرئة والقلب والكلى والكبد المتقدمة.

السكتة الدماغية.

الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون وأمراض الخلايا العصبية الحركية والتصلب المتعدد.



9- ما هو مرض السل؟









السل هو مرض بكتيري معد تسببه "المتفطرة السلية"، وهي بكتيريا تهاجم الرئتين عادة، لكنها قد تلحق أضرارا بأعضاء أخرى في الجسم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان الأرض -حوالي ملياري شخص- يحملون بكتيريا السل في أجسامهم، وإن لم تظهر عليهم أعراضها في الوقت نفسه.



وتشريحيا يؤدي السل إلى حصول تموت في الخلايا يطلق عليه اسم "التموت الجبني" (Caseous necrosis) إذ يأخذ النسيج مظهر الجبن. ويؤدي المرض إلى حدوث تجاويف في الرئة، مما يجعل البعض يصف المظهر التشريحي لرئة الشخص المصاب بـ"الجبن السويسري"، وذلك بسبب شكل الأنسجة البيضاء والفقاعات التي تشبه فقاعات الجبن.



وتنتقل بكتيريا السل عبر الهواء عندما يعطس المصاب أو يسعل أو حتى عندما يتكلم، وبعد تعرض الشخص للعدوى ودخول جراثيم السل جسمه، فإنها تتصرف بإحدى الطريقتين: الأولى أن تستقر بداخله دون ظهور أعراض في مرحلة يطلق عليها "اسم الكمون" (latent tuberculosis)، ويسمى عندها المرض بالسل الكامن، ومعظم ثلث سكان الأرض حاملون للمرض وهم ضمن هذه الفئة، ولذلك فأغلبهم لا يعلمون أنهم يحملون البكتيريا في أجسامهم. من جهة أخرى، فإن المصابين بالسل الكامن لا يستطيعون نقل العدوى لمن حولهم.



والطرقة الثانية قد تبقى جرثومة السل في وضع الكمون لسنوات، وبعدها قد "تستيقظ" لتسبب مرض السل، أو ما يسمى "السل النشط"، وعندها يطور المريض الأعراض، ويصبح مصدرا للعدوى. وقد يتأخر المصاب في مراجعة الطبيب، أو يهمل الأعراض، ويقدر أن المصاب بالمرض قد ينقله إلى ما يقارب 10 أشخاص إلى 15 شخصا خلال عام. وبدون تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإن ثلثي المصابين بمرض السل سوف يموتون.

أعراض السل

سعال حاد يستمر مدة 3 أسابيع أو أكثر.

هبوط الوزن.

فقدان الشهية.

الحمى.

خروج دم أو مخاط مع السعال.

تعب.

التعرق الليلي، وهو التعرق الغزير أثناء النوم.

مضاعفات السل

عدوى الكبد.

عدوى العظام، مما يؤدي إلى تدمير المفاصل، وتتأثر أيضا ضلوع القفص الصدري.

قد يصل السل إلى الدماغ مسببا التهاب السحايا الذي يهدد حياة المريض.

أضرار في الكلى.

التهاب الأغشية المحيطة بعضلة القلب، مما قد يؤدي إلى تجمع السوائل حول القلب، وقد يسبب الوفاة.



10- ما هي بطانة الرحم المهاجرة؟









"بطانة الرحم المهاجرة" -واسمها العلمي الانتباذ البطاني الرحمي- (endometriosis) حالة تصيب ما يقارب من 10% (190 مليونا) من النساء والفتيات، ممن هن في سن الإنجاب، على مستوى العالم.



وفي بطانة الرحم المهاجرة تنمو أنسجة الرحم خارجه، أي في تجويف البطن وأماكن أخرى يجب أن لا ينمو فيها مثل المبيضين وقناتي فالوب مسببة التهابا مزمنا وردة فعل قد تسهم في حدوث ندبة.



أعراض بطانة الرحم المهاجرة

الشعور بألم أسفل البطن (الحوض)، وقد يكون الشعور بالألم أكبر أثناء الدورة الشهرية، وأثناء الجماع أو بعده، وعند التبول أو التغوط.

ألم مزمن بالحوض.

نزيف شديد أثناء الدورات الشهرية، أو فيما بينها.

صعوبة في الحمل.

انتفاخ البطن أو الغثيان.

التعب.

الاكتئاب أو القلق.

ألم في أسفل البطن أو الظهر.

ألم شديد في الدورة الشهرية، والذي يمنعك من القيام بأنشطتك العادية.

ألم عند التبول أو التبرز أثناء الدورة الشهرية.

الشعور بالغثيان أو الإمساك أو الإسهال أثناء الدورة الشهرية.

ظهور دم في البول أو البراز أثناء الدورة الشهرية.

العقم.

علاج بطانة الرحم المهاجرة

العلاج الهرموني، على شكل أقراص أو حقن أو بخاخ.



"تنظير البطن" (Laparoscopy for endometriosis)، وخلال هذا الإجراء، يقوم الجراح بعمل بضعة شقوق صغيرة في البطن، ويتم إدخال أنبوب رفيع مع ضوء وكاميرا في أحد الشقوق، ويتم إدخال أدوات صغيرة في الشقوق الأخرى يمكنها إزالة أنسجة بطانة الرحم أو استخدام الحرارة الشديدة لتدمير الأنسجة.



"فتح البطن" (Laparotomy for endometriosis)، في هذا الإجراء سيحدث الطبيب شقا (قطعا) أكبر في البطن لإزالة أنسجة بطانة الرحم.



"استئصال الرحم" (Hysterectomy for endometriosis)، وهو إجراء جراحي لإزالة الرحم قد يوصي به الأطباء كخيار لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، وقد يوصي الطبيب أيضا بإزالة المبيضين (استئصال المبيض) مع أو بدون استئصال الرحم. وسيوقف هذا إفراز الهرمونات، ويجب أن تعالج بطانة الرحم المهاجرة نهائيا، لكن المرأة ستدخل في سن اليأس. (الجزيرة + وكالات)

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