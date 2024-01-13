كم تستمر أعراض البرد والإنفلونزا؟



ووفقا لتقرير لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن أعراض الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا والفيروسا الأخرى تستمر عادة سبعة أيام، ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى أسبوعين.



وقد يواجه أولئك الذين يعانون من حالات موجودة مسبقا مثل الربو من أعراض لفترة طويلة، ما يثير فضول البعض حول متى يعني السعال أن عليهم تحديد موعد مع الطبيب.



وقالت الدكتورة لينا وين لشبكة "سي إن إن"، إن أولئك الذين عانوا من الأعراض لمدة تزيد عن أسبوعين دون أن يشعروا بأي تحسن، يجب عليهم رؤية أخصائي طبي.

ويجب على الذين يعانون من ضيق في التنفس وألم في الصدر وعدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص في أقصى الأعمار، الأطفال حديثي الولادة وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة ويجب عليهم طلب الرعاية الطبية في وقت أقرب.



وحذرت وين أيضا من أن العدوى الفيروسية يمكن أن تتطور إلى عدوى بكتيرية إذا لم يتم علاجها. وأشارت إلى أن الأعراض يمكن أن تكون علامة على حالة أخرى.



وعلى الرغم من وجود العديد من العلامات العامة التي تشير إلى متى يجب على الشخص زيارة الطبيب، إلا أن وين تشجع الجميع على البقاء متناغمين مع أجسادهم وطلب المساعدة الطبية عندما يشعرون أنه ينبغي عليهم ذلك.



وقال فيليب هوانغ، مدير الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة دالاس في تكساس، لـ ABC News: "الأشياء الوقائية كلها متشابهة، كما تعلم: ابق في المنزل إذا كنت مريضا، واغسل يديك، ولا تفرك عينيك وأنفك وفمك، واطّلع على أحدث التطعيمات"، نقلا عن روسيا اليوم.

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