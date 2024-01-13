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الهلالي يتخطى الإعاقة ويستثمر شغفه في الكتابة بإصدار ملك سليمان

1/13/2024 2:05:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- استثمر الكاتب الشاب عزالدين الهلالي حبه وشغفه الكبيرين في الكتابة بإصدار كتابه الثالث، والذي يرى في الكتابة ملاذا، إذ اتخذها صوتا له لتعبر عن ما يجول في خاطره من أفكار ومشاعر بطريقة أدبية تأسر كل من يقرأها.
وبعد سنة من العمل والاجتهاد وبابتسامة تعلو الوجه وعينين مليئتين بالفخر، عبر الكاتب عز الدين الهلالي، عن سعادته بإصدار كتابه الثالث تحت عنوان "ملك سليمان"، وهو عبارة عن خواطر أدبية، متنوعة المواضيع، ومتعددة العناوين والمعاني، تتمثل في صورة مقتطفات وخواطر.
الهلالي كاتب يبلغ من العمر 28 عاما، بدأ رحلته في عالم الكتابة بإصرار وثقة كبيرين، بالرغم من معاناته من إعاقة حركية في اليدين وأخرى في النطق، إلا أنه أصر على الإبداع والتميز بعزيمة وأمل غير منقطعين تشبث بهما؛ ليحجز لنفسه مكانا بين الكتاب العرب.
"النقر بإصبع واحد في اليد"، هي وسيلة الهلالي لكتابة كل ما يجول بخاطره على جهاز الحاسوب والأجهزة اللوحية، كونه لا يستطيع الكتابة بشكل يدوي بيده.
ومنذ الصغر برزت موهبة الكتابة لدى الهلالي، ونما الشغف لديه مع الايام ولم تقف الإعاقة عائقا في طريق حلمه ليكون الاعتناق الحقيقي للكتابة خلال مرحلة الثانوية سنة 2013.
وفي حديث خاص مع "الغد" بين الهلالي، أن اختياره لعنوان ملك سليمان، جاء من إيمانه، أن ما يحتويه الكتاب هو عبارة عن ملك الكاتب من كلمات وأفكار حيادية ورسائل عامة، والذي شبهه بملك سليمان الذي ليس لأحد غيره، فهي خواطر قائمة على تجارب عاشها الكاتب، فجعل منها عبارات عميقة تمثل بعدا فلسفيا بعض الشيء، وتعبر عن مكنون النفس البشرية، حيث تكشف جوانب معينة من خوافي الأشياء التي أبرزها الكاتب عبر منظوره.
والكتاب يعتبر المولود الأدبي الثالث، يختلف من حيث القالب العام، وفق الهلالي، فقد كان الكتاب الأول "رسائل إلى وريد الروح" يتشكل على هيئة رسائل، بينما الكتاب الثاني "مذكرات سقيم" اتخذ صورة المذكرات، على غرار "ملك سليمان" والذي هو متنوع الصور، والأشكال ومختلف العناوين، ويرمي إلى أكثر من معنى.
وقد صدر "ملك سليمان " في الرابع من كانون الثاني(يناير) الحالي، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، وسيتم إشهاره والإعلان عنه بشكل رسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.
ويشير الهلالي إلى أن فكرة الكتاب جاءت من حاجته الى تخليد شيء من بعض أفكاره والتي يراها تمثل كنزًا يملكه في نفسه.
وعن المشاعر التي سيعيشها القارئ عند قرأته لـ "ملك سليمان" يقول الهلالي: "إن كل قارئ حسب قلبه، إذ يختلف القراء في مشاعرهم، وعن نفسه لم يكتبه بشعور معين ولم يرد إيصال شعوره، لكنه لا يضمن قلوب القراء، فكل إنسان حسب تجاربه يرى ويشعر".
وعن رسالته من الكتابة، يشير الهلالي إلى أنها رسالة سلام سامية، وهي على قسمين الأولى والتي قد تكون غاية أكثر من كونها رسالة، هي وضع بصمة سامية تخلد كل شيء عبر عليه، إذ يفرط الناس في حياتهم ويجعلوا منها عبورا لا يعود، على عكسه كانت الكتابة مذهبه ليخلد بصمته ويصنع مجدًا يخصه.
أما القسم الثاني فهو ترك الأثر الإيجابي في نفس القارئ، أو البوح بأشياء عجزوا عن البوح بها، ورسم صورة يروا انعكاسهم من خلالها، ليكون قلمه مرساة برهم وسفينة تحملهم.
ويختم الهلالي حديثه، إنه حاليا يعمل على أكثر من عمل أدبي، ويرغب في أن يكون العمل الذي يعقب ذلك روائيا بعيدا عن الخواطر والنصوص، بحيث يدخل مجال الرواية، مؤكدا أن الطموح كبير والإيمان أكبر لديه، فما يزال في خطواته الأولى لصعود سلم النجاح، فهو مؤمن بأن سعيه سيرى النور وأن إصراره وعزيمته سيمكنانه من أخذ مكان مهم ومميز بين نخبة من الكتاب العرب.

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