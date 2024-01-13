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5 طرق كي تعيش حياة أفضل كشخص بالغ هذا العام.. ما هي؟

1/13/2024 2:05:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- أن تكون بالغا وتسعى لتحقيق أحلامك وتتحمل علاقات ومسؤوليات الكبار، تمثل تحديًا مهما بلغت من العمر. لكن يمكنك التخلص من خمسة أمور لديك القدرة على التحكم بها نسبيًا، قد تشكل انطلاقة جيدة لأي أمر آخر ترغب بتحقيقه خلال العام 2024، والسنوات اللاحقة. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
1. أوقف اشتراكا أو اثنين
هل ثمة شيء أكثر أهمية من معرفة أين تصرف أموالك؟ يحتمل أن يكون هناك رسوم متكررة لقاء خدمة بث مثلًا، أو تطبيق إنتاجي لم تعد تستخدمه، أو عضوية حافظت عليها بعدما أصبحت غير مفيدة. يذكرك هذا التمرين بمراقبة تلك النفقات الصغيرة بشكل منتظم لأنّك في حال تجاهلتها قد تتحول إلى نفقات كبيرة.
2. جردة عامة للأصدقاء
من قال لك: "إنّ الصداقة أمر سهل، يكذب عليك". حتى الأشخاص المفضلين لديك قد يتلاشون من حياتك عندما تصبح المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها كبيرة. لذا قم بإعداد قائمة بجميع الأشخاص الذين تريد منحهم الكثير من الحب هذا العام، وأعد إحياء صداقات تعني لك خلال هذا العام. وأسوة بأي شيء آخر، قد يستغرق الأمر بعض الجهد المقصود.
3. تعلم مهارة منزلية جديدة
لا أحد يعرف كل شيء. هل تعرف كيفية إصلاح الضوء الخلفي؟ تغيير الإطارات؟ كم عمر مرشحات الهواء في منزلك؟ متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيف ماكينة القهوة؟ هل تعرف كيفية تنظيف صانع القهوة الخاص بك؟ أين وضعت مطفأة الحريق؟ هل تعرف كيفية تنظيف قنوات المجفف، أو البلاط، أو سد فتحة صغيرة في الحائط؟
الإنترنت غني بالأشخاص الذين ينتظرون مشاركتك هذه المعرفة، وقد يكون التعلم مفيدًا حقًا. كلما عرفت أكثر، زادت ثقتك بنفسك، وقلت المفاجأة في المرة التالية التي تشعر فيها بانزعاج بسيط.
4. خصص وقتا للحفاظ على صحتك العقلية
لسبب ما، نعتقد أن مرحلة البلوغ توازي التوتر في يومياتنا. وهذا أمر منطقي لأن الحياة مرهقة. لكن كي تكون شخصًا بالغًا وفعالاً ينجز الأمور ويتمتع بعلاقة جيدة مع نفسه، عليك بالإقدام على أمر ما للتخفيف من عبء ذلك. خصص لنفسك 15 دقيقة يوميًا فقط لممارسة أي نشاط يمنحك الهدوء، مثل شرب الشاي، والحديث الإيجابي عن النفس، وتمارين التمدد. فهذا هو كل ما تحتاجه للشروع بالحفاظ على صحتك العقلية.
5. حدد ما يثير اهتمامك
لدى البالغين الناجحين إحساس بالأولوية التي تحدد خياراتهم، بدءًا من قراراتهم المالية، وحتى كيفية قضاء وقتهم. لا بأس بخوض هذه التجربة أيضًا. لكن كيف ستحقق ذلك؟ ما الذي يجب عليك التركيز عليه؟ ما هي الخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها يوميًا لتحقيق ذلك؟ سجل ما تشعر به عندما تفكر بما ستحقه مستقبلًا. إنّ العمل من خلال هذا قد يمنحك إحساسًا متجددًا بالهدف الذي ترغب بتحقيقه، وهذا مهم ليس فقط للنجاح ولكن لعيش حياة طويلة وسعيدة.

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