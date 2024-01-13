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مبادرات فردية تتصدر لتكون بوابة الأمان لعائلات محتاجة

1/13/2024 2:05:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- تتكاتف مجموعة من النساء والرجال، على هدف واحد، أساسه خدمة أبناء مجتمعهم من الفئات الأقل حظا، وممن يعانون ظروفا معيشية قاسية، يحتاجون فيها إلى أدنى متطلبات الحياة اليومية، وقد يكون شعارهم فقط أن هذا "واجبنا"، وتطبيقا لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى".
"واجبنا" هي مجموعة من السيدات من معارف وصديقات وحتى قريبات، جمعهن حب الخير والبحث عن بؤر الفقر والحاجة في مختلف محافظات المملكة، واتخذن من مواقع التواصل الاجتماعي منصة لإيصال صوت المحتاجين، وتوصيل المساعدات لهم بطريقة سلسة، لتكون تلك المجموعة وسيلة "تشبيك" "للمتبرع والمحتاج".
وفي الأردن، تتنامى دائما فكرة التكافل الاجتماعي بين الناس، سواء من أقارب أو جيران، أو حتى سكان في ذات المنطقة، وقد تنشط الحركة "التطوعية التكافلية" في مواسم معينة كما في فصل الشتاء، وحاجة الناس إلى المساعدات من وسائل تدفئة وغيرها من المستلزمات، وكذلك الحال في رمضان والأعياد، ناهيك عن المساعدة طيلة أيام العام.
وبحسب المسؤولة في التجمع النسائي، عبير برقاوي، والذي يحمل اسم وشعار "واجبنا"، فإن المبدأ الذي يعملون عليه في المجموعة أن أي حالة يتم الحديث عنها يتم التأكد من طبيعة الحالة ومدى حاجتها للمساعدة، وكل ذلك من خلال التكافل المجتمعي المبني على العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد.
وتقول برقاوي إن المساعدات عادة ما تتعلق بأمور بسيطة من احتياجات الأسرة اليومية، كما الآن في المساعدات التي تتعلق بمستلزمات الشتاء المختلفة، ويتم ذلك من خلال التجمع على السوشال ميديا، مؤكدة على أن دورهم قد يكون في الكثير من الأحيان من خلال التشبيك بين الطرفين، من دون الحاجة إلى وساطة، وهذا قد يكون سبباً في زيادة رقعة المساعدة، وطمأنة المتبرع بأن ما يقدمه من مساعدة تصل إلى مستحقيها بشكل مباشر، دون تدخل من أي طرف.
كما تبين برقاوي أن هناك حالات تتطلب مساعدات في أماكن بعيدة، وتحتاج إلى من يوصل المساعدة إلى مستحقيها، وهو الأمر الذي يحتاج لتدخل مباشر، من باب "الإيصال فقط للمساعدة"، كما في القرى النائية التي تبتعد عن مناطق المتبرعين.
ووفق برقاوي، فإن ما تقوم به السيدات هناك بعض القيود التي تمنع من نشر الأخبار التي تتعلق بتقديم المساعدات للآخرين، كونها تتم بطريقة عفوية وتكافلية فقط، وهذا ما نعتبره شكلا من أشكال الصورة الطيبة لمجتمعنا، وتظهر مدى التكوين الخيري التكافلي للمجتمع الأردني، وهناك المئات من حالات المساعدة التي تتم بين الناس في مختلف الاماكن ولا تحتاج إلى تأطير وتثبيت وإنما تعتمد على مدى حب الجميع للمساعدة والمبادرة لعمل الخير في الوطن.
ولكون هذه الفعاليات تطوعية، ومن مبادرات شخصية، فقد تم إدراج عمل مجموعة "واجبنا" ضمن اتفاقية لتكون فعاليات المجموعة تابعة للأعمال الخيرية العديدة الأوجه في جمعية مسار الخير الخيرية، والتي تعنى بتقديم المساعدات من خلال المشاريع المستدامة، وتخدم ابناء المجتمع المحلي بكل أطيافه، وبخاصة النساء منهن.
ولا يتوقف العمل التطوعي الخيري الشخصي على المجموعات، بل هناك حالات فردية، حيث يبادر أحدهم ببث "منشور" من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كأن يقوم أحدهم بطلب المساعدة بشكل مباشر، أو أن يقوم بتقديم ما لديه من قدرة لمساعدة الآخرين، ليتمكن من إيصال المساعدة لمن يحتاجها.
وعلى الصفحات الخاصة بالمدن، أو حتى القرى، وبعضها للعائلات، كتب أحدهم أنه بحاجة إلى جرة غاز لتدفئة عائلته، ويقوم بتوضيح حالته المادية، وإمكانية التواصل معه للتأكد من الحالة، ليبادر كثيرون بتقديم المساعدة له من خلال التنسيق المباشر مع الحالة، من دون وسيط أو جمعية معينة.
هذه الحالات عادة ما تكون أسهل في الوصول للحالة، خاصة عندما يتم التأكد من طبيعتها، ومثال على ذلك، ما قامت به إحدى السيدات المتواجدة في مجموعة مخصصة للبيع وشراء المواد المستعملة، ويتم من خلالها بيع وشراء وتبادل الأثاث أو المقتنيات، لتعم الفائدة بين جميع الأطراف.
بيد أن هذه السيدة، خولة جمعة، تعمدت أن تنشر صورا لمجموعة من المقتنيات الخاصة بها وعرضها للتبرع لمن يحتاجها، وخاصة خلال هذه الفترة، من مدافئ، حرامات، وبعض الملابس الشتوية، وطلبت من أي شخص محتاج في هذه المجموعة أن يتواصل معها لتقديم المساعدة المباشرة له.
وما أن نشرت جمعة هذا المنشور، حتى بادر آخرون إلى تخصيص جزء مما ينوون بيعه في المجموعة للتبرع، بعد أن يتم التأكد من طبيعة الحالة والتواصل المباشر معها، ما ضاعف حجم الحركة "الخيرية التطوعية المباشرة" ما بين أعضاء المجموعة وبشكل تلقائي دون تنسيق وترتيب، بعد أن أكد عدد من أعضاء المجموعة على أن هذا الأمر يساعد على تعميم فكرة التكافل والمساعدة بطريقة أسرع وأسهل.
وبطريقة عفوية، ومن خلال تبادل مجموعة من السيدات الحديثات، في إحدى منشورات الفيسبوك، حول سؤال إحداهن عن طبيعة الضيافة التي تقدم في "مباركة الولادة"، وسؤال إحداهن عن ضيافة متواضعة وبسعر مناسب بسبب وضعها المادي البسيط، بادرت إحدى السيدات بالتواصل المباشر معها، والتبرع لها بضيافتها، كنوع من الدعم المباشر لها.
ومن خلال عدة منشورات، يتكاتف الجميع في توفير مستلزمات إحدى الأمهات التي أجرت عملية ولادة لـ"ثلاثة توائم"، حيث تم جمع كمية كبيرة من حليب الأطفال، والملابس، وعدة مدافئ وأغطية، ومستلزمات أخرى متعددة، بعد أن نشرت شقيقة السيدة حالة الأم وأنها بحاجة فقط لمساعدة لشراء حليب مخصص للأطفال، ولكن بذور الخير في المجتمع تكاتفت وقدمت المساعدة للسيدة وكل ما تحتاجه لفترات طويلة.
وكان اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع قد تحدث لـ "الغد" عن طبيعة المجتمع الأردني، الذي يتميز بالتكافل المجتمعي ودعم الآخرين، ويعتبر هذا الأمر من الإرث والعادات والتقاليد التي اعتاد المجتمع عليها منذ عقود، على الرغم من تغيير طبيعة المساعدات أو كيفيتها، مع التطور الذي تشهده المجتمعات بشكل عام.
ويقول جريبيع إن الأردن، تميز بشكل لافت في تقديم العون والمساعدة بكل أشكالها، بسبب طبيعة التكوين المجتمعي فيها، خاصة بوجود موجات لجوء منذ عقود، ولم يتوقف فيها المواطن عن تقديم العون والمساعدة سواء لأبناء مجتمعه المحليين، أو للاجئين القادمين من الحروب والنكبات، وقذ يكون هذا الدعم بشكل مباشر ولا يخضع للعمل المؤسسي، بل نابع من طبيعة الناس التي تبحث عن وجوه الخير والمساعدة للآخرين، حتى بات هذا الأمر طبيعيا ومعتادا في المجتمع.
وعلى الرغم من تعدد الصور والأشكال وطبيعة المساعدات، إلا أنها تبقى مندرجة تحت ما يسمى بالعمل الخيري، حتى وإن كان بشكل فردي وشخصي أو مؤسسي، كما في المبادرات والجمعيات الخيرية، إذ إنها جميعها منبثقة عن مجموعة من الأشخاص، أو أن أحدهم قام بتأسيس مجموعة "جمعية" لتقديم العون للآخرين، وقد يكون العمل المؤسسي أكثر تنظيماً، ولكن لا يعني ان العمل الفردي الشخصي يقل أهمية عن ذلك، خاصة في ظل طبيعة تكوين المجتمع المترابط، الذي يراعي حاجة وكرامة الشخص
في ذات الوقت.

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