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مكتبة الأسرة تعيد طباعة كتاب الأندلس والفن الإسلامي

1/13/2024 2:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب بعنوان "الأندلس والفن الإسلامي"، للباحث كاظم شمهود طاهر، ضمن مكتبة الأسرة القراءة للجميع.
جاء الكتاب في ثلاثة فصول، يتحدث الأول عن "الأندلس"، نبذة تاريخية، والمعالم الفنية الأندلسية، وقرطبة والجامع الكبير، ومدينة الزهراء وقصور الحمراء، ويحتوي الفصل الأول على صور، فيما جاء الفصل الثاني، بعنوان "فلسفة الجمال في الفن الإسلامي"، ويتحدث عن معنى الجمالف، ومعنى الجمال في الفن الإسلامي، وفن التوحيد، ومعاني الفن الإسلامي، وأيضا يشتمل الفصل على صور، أما الفصل الثالث، وهو بعنوان "الخط العربي"، فيتناول جمالية الخط العربي في الفن الإسلامي، والرقش العربي، وفن النمنمات، وفن العمارة الإسلامية، إلى جانب الصور.
يشير طاهر في التمهيد إلى أن الفن الإسلامي يعتبر من أغنى الفنون العالمية وأطولها عمرا، وقد كتب عنه المسلمون والأجانب نصوصا لا تحصى، ولهذا يجد الباحث والقارئ في هذا المجال كل ما يريده من معلومات ومفاهيم في كثير من المؤلفات القديمة والحديثة التي تعج بها المكتبات الخاصة والعامة.
ويرى المؤلف، أنه لم نجد في التاريخ العربي الأدبي أو النقدي اهتماما مثيرا رافق نمو هذا الفن رغم حضوره المهيمن عبر ثلاث قارات عكس ما نجده في الفقه أو الشعر أو الفلسفة أو فن الغناء وغيرها. لهذا نرى اليوم وكأننا أمام فن جديد لابد لنا من التأمل والتفكير فيه وفهمه وتذوقه، لافتا إلى أن هذه الدراسة للفن الإسلامي جاءت من خلال زياراته المتكررة للآثار الإسلامية في إسبانيا، حيث شعر بقوة ورغبة تدفعانه للكتابة في إحياء التراث الإسلامي وتجميع مفاهيم الماضي والحاضر في آن واحد وأخذ ما كان مفيدا. حيث وجد أن هذا الفن الذي عاش أكثر من ألف عام، قد أغنى العالم بما اشتمل عليه من فنون العمارة والخط والرقش والتصوير والحفر والنسيج والموسيقا وغيرها.
ويعتبر طاهر، أن السر في ديمومة هذا الفن يعود إلى العديد من الأمم التي ساهمت في تكوينه وانتشاره رغم اختلاف قومياتها وعاداتها ولغاتها، وكانت وحدة العقيدة الإسلامية لهذا الأمم عاملا مهما في وحدة الفن الإسلامي وعظمته، مشيرا إلى أنه بعد ظهور الحضارة الإسلامية واتساعها السريع، فكر العرب بفتح الأندلس، وكان أول من عبر المضيق إلى إسبانيا هو طريف بن مالك مع أربعمائة مقاتل في مراكب عدة، من مدينة سبته سنة 91هـ،710م، وكانت عبارة عن جولة استكشافية، ثم عبر طارق بن زياد بعده بجيش كبير في مراكب عدة، وكان ذلك يوم الإثنين الخامس من رجب سنة 92 هجرية، 27 من نيسان (أبريل) سنة 711 ميلادية، وبذلك فتحت إسبانيا أبوابها أمام الحضارة الإسلامية العربية وأصبحت ولاية تابعة للدولة الإسلامية ومركز إشعاع حضاري أنار أوروبا المظلمة يومذاك.
ويقول المؤلف: "إن المؤرخين يذكرون أن ظهور الإسلام وانتشاره بهذه السرعة ليصل إلى أطراف الأرض يعد ظاهرة فريدة في التاريخ لم تحدث سابقا ولا لاحقا، كما أشرق الإسلام وأخذ مكانه في نفوس الناس حتى تنورت بصائر العرب وتوحدوا ثم اندفعوا شرقا وغربا، وقد غمر الإيمان قلوبهم فقادوا العالم إلى أشرف الغايات وأنبل الأهداف، وازدهار الحضارة الإسلامية وبلوغ أوج عظمتها يرجع إلى أنها قامت على مبادئ العدل والمساواة والذي تميز بهما الإسلام، إذ إنه لا تقوم حضارة ولا يزدهر عمرانها إلا في ظل حكم العدل".
ويشير طاهر إلى أن العرب فتحوا الأندلس وبسطوا حكمهم عليها ثمانية قرون وأصبحت مركزا تنتهي عنده الحضارة الإسلامية غربا، وقد بلغ الفن الإسلامي عظمته ورقيه في الأندلس، حيث استعانت أوروبا بمهندسين ومعماريين وفنانيين أندلسيين لبناء قصورها وكنائسها ورخرفتها بالتقاليد الفنية الأندلسية، مبينا أن عمق التأثير الإسلامي واستاعه وإزالته للفوارق بين البيئات المختلفة ذات الأصول المتباينة والتأثيرات المتنوعة واحترامه للأديان، كل ذلك أدى إلى انتشار الفن الإسلامي ومساهمة الشعوب كافة في بنائه.
ويقول المؤلف: "إن بداية اهتمام الأوروبيين بدراسة الفن الإسلامي كانت بعد انتشار حركة الاستشراق وعلى جميع الميادين والأشكال ومختلف الأصقاع، غير أن بعض المفكرين منهم نسب نشأة الفنون إلى الفن اليوناني والروماني وقد تناسسوا الزقورات والجنائن المعلقة في وادي الرافدين، وأهرامات مصر، ومعابد بعلبك، وقصور اليمن وغيرها والتي سبقت عمارتها اليونان بىلاف السنين".
ثم يتحدث طاهر عن الذكرى المؤلمة في قلوب المسلمين عامة والعرب خاصة الأندلس لما أصاب هذه الأمة العظيمة من محن ومآس نتيجة للخطط السياسية الصليبية، وأساليب محاكم التفتيش في العمل على إبادة شعب كامل يعد من أنبل وأمجد شعوب التاريخ، أما عن طراز الفن الأندلسي سواء أكان من الناحية المعمارية أم الزخرفية، فيقول: "لقد وجدنا أنه لا يختلف عن الطراز الفني القائم في بلاد المغرب، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من العناصر المعمارية قد انتقلت من بلاد الشام إلى المغرب والأندلس كشكل المآذن المربعة التي نراها في مسجد إشبيلية ومسجد قرطبة، وأيضا انتقال شكل قوس نعل الفرس الذي طوره الأندلسيون وحسنوه والذي نجده ظارها في قصور الحمراء، وكذلك دخل الخط العربي الكوفي عنصرا زخرفيا جميلا يغطي القباب والحيطان بطابع أندلسي مميز".
ويرى المؤلف، أن الأندلسيين لم يكتفوا بنقل الطراز الفني المشرقي وإنما طوروه وابتدعوا عناصر فينة ومعمارية جديدة، حيث أصبح يطلق عليها الطراز الأندلسي، كالأقواس المفصصة والمقرنصة والمتراكبة والمتشابكة وغيرها، كما ظهرت أنواعا من الأعمدة منها، العمود المكون من أعمدة صغيرة عدة، يتمثل في قصور الحمراء.
وخلص المؤلف إلى أن أسلوب الزخرفة البنائية ذات الحفر العميقة من قصر المشتى إلى الأندلس، انتقل وظهر واضحا على العلب وجدران قصر الحمراء والأحواض الأندلسية. ومن الأندلس انتقلت هذه الأساليب إلى أوروبا، حيث كان ملوكها يستعينون بصناع ومهندسين معماريين أندلسيين في بناء قصورهم وعمائرهم، وما تزال آثار هذه القصور ماثلة حتى اليوم، وقد بلغ الفن المعماري والترف في الأندلس حد المغالاة فاق ما بناه خلفاء أهل الشرق، ومنها ما قام به الخليفة الناصر في بناء مدينة الزهراء، حيث كانت مبانيها أفخر ما عرفه ذلك العصر. كذلك ما عمله بنو نصر في عمارة قصر الحمراء الذي يعد آية في الجمال والرونق، أما مسجد قرطبة الذي بناه عبدالرحمن الداخل، فقد ذكر أن العمل استغرقت مدته قرنين من الزمن، فهو أكبر أثر تركه العرب في إسبانيا يحكي قصة أمجاد وعظمة الهندسة المعمارية الإسلامية.

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