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سورية تتطلع لانطلاقة مميزة أمام أوزبكستان

1/13/2024 2:05:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - يتطلع منتخب سورية لتحقيق بداية جيدة عندما يتواجه مع أوزبكستان اليوم السبت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة في قطر.
وتقام المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً، حيث تلتقي أستراليا مع الهند على ستاد أحمد بن علي في الريان.
ويطمح المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات في تجاوز دور المجموعات في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وقال هيكتور كوبر مدرب سورية: بدأنا الاستعداد لهذه البطولة مبكرا، وبالتأكيد لدينا فكرة عامة عن المنتخب الأوزبكي منافسنا في الجولة الأولى في هذه المجموعة، خصوصا أنني دربت في أوزبكستان لمدة عام ونصف، ولكن لاحظت أن هناك العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة".
وأوضح: "دائماً ما تشكل المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة ضغطا على بعض اللاعبين خصوصا الشباب، ونحن كطاقم فني وإداري نحاول دائماً تخفيف الضغط عليهم، واستغلال مثل هذا الضغط بشكل إيجابي من خلال إخراج أفضل ما يملكه اللاعبون داخل الميدان وتحقيق أفضل النتائج".
وختم: "أعتقد أن الانسجام موجود بشكل جيد بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وستكون الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في مباريات هذه البطولة الهامة. وفي النهاية، هدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في هذه البطولة، وإسعاد الجماهير السورية التي تستحق منا الكثير".
في المقابل، قال ستريشكو كاتانيتش مدرب أوزبكستان: "كل مباراة في دور المجموعات ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا، خصوصا المباراة الأولى التي إذا ما حققنا الانتصار خلالها وحصدنا النقاط الثلاث، فسوف يسهل ذلك المهمة علينا في المباراتين التاليتين".
وأضاف: "لدينا بعض الإصابات خصوصا اللاعب المميز ايلدور شامرادوف، ولكن كما تعرفون هذا طبيعي في كرة القدم، وبالتالي علينا التعامل مع هذه الظروف بشكل جيد، والاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين لدينا، سواء المخضرمين أو الشباب".
وأردف المدرب السلوفيني بالقول: فيما يتعلق بمنافسنا في الجولة الأولى المنتخب السوري، فقد لعبت أمامهم بعض المباريات، وهم يلعبون بروح قوية ويؤدون بشكل مميز على أرضية الميدان، ولكن بالتأكيد لديهم بعض نقاط الضعف التي نحاول استغلالها بالشكل المطلوب".
وأكمل: "كرة القدم اليوم أصبحت تشهد العديد من المفاجآت، ولذلك عليّنا التعامل بشكل جيد مع المواقف التي نتعرض لها، وما يميز كرة القدم أنك لا تستطيع معرفة المنافس جيداً مهما درسته لأن الأمور تختلف بالتأكيد على أرضية الميدان.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان. ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. -(وكالات)

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