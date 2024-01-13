الشهيدة نغم أبو سمرة.. محطات ثرية في حياة بطلة الكاراتيه الفلسطينية



ونعى الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، في بيان على صفحة للجنة بموقع فيسبوك، منظومة الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، وعائلة الفقيدة نغم، وقال: "إن اللاعبة نغم كانت نموذجاً يحتذى للرياضة الفلسطينية، بما قدمته من جهد لنشر رياضة الكاراتيه في قطاع غزة بين الفتيات".











وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرض منزل عائلة نغم لقصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات، ليتم نقلها إلى المستشفى، حيث بترت ساقها ومكثت في العناية المركزة.



وناشدت عائلة اللاعبة جميع الهيئات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي تسهيل خروج نغم من القطاع؛ لتلقي العلاج والعناية الطبية الضرورية.



البيان أضاف أن "نغم خرجت من غزة إلى مصر، ومن ثم كانت ستنتقل إلى تركيا لتلقي العلاج، وتركيب أطراف صناعية، كي تعود إلى متابعة حياتها واستكمال حلمها الرياضي والأكاديمي".



وتابع: "وخلال وجودها في المشفى بسيناء، انتظاراً لتحسن حالتها الصحية لتتمكن من السفر، فقدت نغم أبو سمرة حياتها، تاركةً أثرها الطيب على الرياضة الفلسطينية ولعبة الكاراتيه".



مسيرة البطلة نغم أبو سمرة

واللاعبة الفلسطينية نغم أبو سمرة كانت قد حصدت المركز الثاني عامي 2017 و2018 على مستوى فلسطين في مسابقة "بطولة فلسطين"، والمركز الأول على مستوى قطاع غزة.



وحصلت أبو سمرة على الحزام الأسود في سن مبكرة ضمن بطولات الفئات العمرية عام 2011، قبل أن تنضم لاحقاً للمنتخب الفلسطيني الوطني باللعبة القتالية.



ومع تهالك القطاع الصحي وشح المواد الطبية بسبب العدوان، يحتاج آلاف الجرحى لعمليات عاجلة وضرورية في ظل تشديد إسرائيل الحصار على القطاع، واستهداف الكوادر الطبية والمستشفيات بشكل خاص.



شهداء الساحة الرياضية

وتكبدت الساحة الرياضية الفلسطينية خسائر جسيمة جراء هذا العدوان، فخسرت كرة القدم الشاطئية في فلسطين بطليها حسن أبو زعيتر وإبراهيم قصيعة، اللذين استشهدا جراء قصف جيش الاحتلال الاحتلال لمخيم جباليا بقطاع غزة، الشهر الماضي.



كذلك، أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد نجم منتخب فلسطين ونادي بيت حانون الأهلي اللاعب رشيد دبور، وذلك خلال الأيام الأولى للحرب المتواصلة على غزة.



كما أعلن حينها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة استشهاد باسم النباهين لاعب فريق نادي خدمات البريج، الذي خسر كذلك لاعبه في كرة القدم نظير عطا النشّاش.



وفي الجودو، خسرت فلسطين لاعب المنتخب الوطني عبد الحفيظ المبحوح، بعد أن استشهد خلال العدوان، الذي طال أيضاً رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو.



وكان المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة قد أدان استهداف مئات اللاعبين والرموز الرياضية الفلسطينية برصاص جيش الاحتلال، الذي دمّر كذلك عشرات الملاعب والنوادي وحوّل جزءاً منها إلى "مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام". -عربي بوست

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