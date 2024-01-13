الفيصلي يعلن إصابة الكلوب بقطع في الرباط الصليبي

الفيصلي يعلن إصابة الكلوب بقطع في الرباط الصليبي
التاريخ
1/13/2024 2:05:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
أكد النادي الفيصلي اليوم عن اصابة لاعبه محمد
الكلوب بقطع بالرباط الصليبي بالركبة اليمنى، بناء على الفحوصات الطبية، حيث سيغيب الكلوب عن الفيصلي حتى نهاية
الموسم.
وكان الكلوب قد تعرض للاصابة في المباراة الودية بين الفيصلي والأهلي التي جرت
يوم الخميس.
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