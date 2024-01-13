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الفيصلي يعلن إصابة الكلوب بقطع في الرباط الصليبي

1/13/2024 2:05:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أكد النادي الفيصلي اليوم عن اصابة لاعبه محمد الكلوب بقطع بالرباط الصليبي بالركبة اليمنى، بناء على الفحوصات الطبية، حيث سيغيب الكلوب عن الفيصلي حتى نهاية الموسم.
وكان الكلوب قد تعرض للاصابة في المباراة الودية بين الفيصلي والأهلي التي جرت يوم الخميس.

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