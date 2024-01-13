غوارديولا يعلن آخر تطورات حالة هالاند.. وموعد عودته

MENAFN - Alghad Newspaper)وسيلتقي سيتي خارج ملعبه مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الممتاز في وقت لاحق، السبت، وسيحل ضيفا على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي في 26 يناير قبل أن يستضيف بيرنلي في الدوري في 31 من الشهر الجاري.



وقال غوارديولا للصحفيين قبل التوجه إلى ملعب سانت جيمس بارك إنه يتوقع عودة النرويجي هالاند (23 عاما) إلى التدريب خلال معسكر الفريق في أبوظبي الأسبوع المقبل".



وأضاف المدرب الإسباني "إنها العظام. تحتاج إلى وقت. لا بأس في ذلك لكن الأطباء قرروا التوقف لمدة أسبوع وربما تكون العودة في أبوظبي. ونأمل أن يكون جاهزا في نهاية الشهر. اتضح أن الإصابة كانت أكثر خطورة بعض الشيء مما توقعنا في البداية".



ويتقاسم هالاند صدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز مع محمد صلاح نجم ليفربول ولكل منهما 14 هدفا سجلها اللاعب النرويجي في 15 مباراة، لكنه غاب عن آخر 8 مباريات لعبها سيتي في كل المسابقات بسبب الإصابة.

وأردف غوارديولا قوله: "نحن بحاجة إليه.. نأمل أن يتمكن من العودة للفريق وأن يشارك في الأشهر الأربعة أو الخمسة الأخيرة بدون مشكلة".



ويحتل سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الممتاز بفارق 5 نقاط خلف ليفربول المتصدر لكن تتبقى له مباراة مؤجلة، ويعتقد المدرب أن حظوظ فريقه في الفوز بالدوري للمرة الرابعة على التوالي لا تزال قائمة.



وقال المدرب عن ذلك: "حاليا، نعم. كم عدد النقاط المتاحة؟ 18 أو19 مباراة... لذا بالطبع الأمر ممكن حسابيا".



ويحتل نيوكاسل المركز التاسع بفارق 11 نقطة خلف سيتي.