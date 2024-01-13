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رد ساخر من مصطفى محمد علي تصريحات نجم المغرب

1/13/2024 2:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على تصريحات عز الدين أوناحي، لاعب المغرب، الذي ذكر أن البطل التاريخي لإفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة اللقاءات.

وكان أوناحي قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة: منتخب مصر، لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيفية إدارة المباريات، بإمكانهم تسجيل هدف من ركلة ثابتة، ثم يسقط اللاعبون يمينا ويسارا.

وتعليقا على تصريحات نجم المنتخب المغربي، قال مصطفى محمد في مؤتمر صحافي، يوم السبت، قبل مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق: لم أسمع ما قاله، لكن لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، إذا قال ذلك يتعين عليه فعل ما نقوم به للفوز بالبطولات.

ويفتتح منتخب مصر، يوم الأحد، مشواره في بطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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