رد ساخر من مصطفى محمد علي تصريحات نجم المغرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) رد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، على تصريحات عز الدين أوناحي، لاعب المغرب، الذي ذكر أن البطل التاريخي لإفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة اللقاءات.
وكان أوناحي قد ذكر في تصريحات صحافية سابقة: منتخب مصر، لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يعرف كيفية إدارة المباريات، بإمكانهم تسجيل هدف من ركلة ثابتة، ثم يسقط اللاعبون يمينا ويسارا.
وتعليقا على تصريحات نجم المنتخب المغربي، قال مصطفى محمد في مؤتمر صحافي، يوم السبت، قبل مباراة منتخب بلاده أمام موزمبيق: لم أسمع ما قاله، لكن لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الثامن، إذا قال ذلك يتعين عليه فعل ما نقوم به للفوز بالبطولات.
ويفتتح منتخب مصر، يوم الأحد، مشواره في بطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
MENAFN13012024000072011014ID1107717041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.