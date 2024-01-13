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قرعة طائرة الأندية العربية تضع شباب الحسين بـالثالثة وعيرا بـالرابعة

1/13/2024 2:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- وضعت قرعة بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة، فريق شباب الحسين-بطل ثلاثية الموسم الماضي- في المجموعة الثالثة، إلى جانب مصافي الشمال (العراق) وكاظمة (الكويت)، فيما وضعت فريق عيرا-وصيف بطل الدوري وكأس الأردن- في المجموعة الرابعة، إلى جانب غاز الجنوب (العراق)، الأهلي بنغازي (ليبيا)، النجمة (البحرين)، ضمن منافسات النسخة 42 التي تقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل.
وجرت القرعة في مقر الاتحاد العربي لكرة الطائرة في البحرين أمس، وحضرها ممثلا للأردن نائب رئيسة اتحاد كرة الطائرة جهاد قطيشات، فيما تابعها من عمان، أمين سر الاتحاد د.إسماعيل السراحنة، عضو الاتحاد باسم شنك، ممثلي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب، المدير الفني وليد العسود، وممثلي عيرا مدير الفريق صالح العلوان، والمدير الفني إياد توفيق، عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر اتحاد اللعبة، واختار شباب الحسين مواجهة كاظمة الكويتي في مستهل مشواره بالبطولة العربية.
وضمت المجموعة الأولى كل من السيب (عُمان)، الشرطة (قطر) وبني يااس (الإمارات)، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من دار كليب (البحرين)، قطر (قطر) والسويحلي (ليبيا)، فيما اعتذر فريق برقان الكويتي رسميا عن عدم المشاركة في هذه النسخة، بحسب ما نشرت (الغد) في وقت سابق.

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