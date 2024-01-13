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كلاسيكو ناري بين ريال مدريد وبرشلونة على الأراضي السعودية

1/13/2024 2:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة برشلونة اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي أمس السبت: "يوجد هدوء كبير في الفريق. نحن أمام أولى البطولات هذا العام. مباراة يرغب الجميع في رؤيتها".
وعن موقف داني كارفاخال، كشف: "إنه بخير. كان يحتاج فقط ليوم إضافي من الراحة، وسيشارك من دون مشكلة".
وحول حارس المرمى خلال المباراة، علق: "لقد قررت بالفعل من سيشارك، لكنني لن أفصح عن اسمه. أشكركم على قلقكم بشأن المرمى، لكن لا تقلقوا".
وأضاف: "قمنا بالتعاقد مع كيبا وكان أساسيا، وتسببت الإصابة في توقفه عن اللعب، والبديل لونين كان يستحق الاستمرار في اللعب. أشعر أنه منذ ذلك الحين لا يمكنني أن أقول من هو الأساسي. المهم أن يفهم الاثنان ذلك. ولقد فهما ذلك".
وبسؤاله عن مدرب تشافي هرنانديز، أجاب: "يقوم بعمله مثلما أقوم به. ليست لديه الخبرة التي أمتلكها؛ لأنه صغير جدا في السن، لكن مسيرته جيدة للغاية، ويساعده أنه كان واحدا من أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم. الفكرة حول كيف يرى هو كرة القدم".
وتحدث أنشيلوتي عن صافرات الجماهير السعودية ضد توني كروس، كشف: "لم ولن يؤثر فيه ذلك. هو متحمس وجاهز للعب".
كانت الجماهير السعودية الحاضرة في ملعب "الأول بارك"، انهالت بالصافرات ضد كروس في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية تصريحاته السابقة ضد الدوري السعودي، حيث تكررت الصافرات في كل مرة يلمس فيها اللاعب الألماني الكرة.
كان كروس قد صرح سابقا بأن النجوم اتجهوا للدوري السعودي من أجل المال فقط، وانتقد اللاعبين الشباب الذين تركوا أنديتهم في أوروبا من أجل اللعب في السعودية.
واستكمل: "كأس السوبر هي منافسة ستنتهي غدا. إنها بطولة مهمة لصورة النادي. قد يكون ريال مدريد قليلا هو الأفضل، لكن كل شيء متساوي، ريال مدريد لا يلعب من أجل الانتقام. سنخرج بكامل طاقتنا بسبب تطلعات هذا النادي. نحترم الخصم الذي فاز علينا العام الماضي، ولكن الجوع دائما هو نفسه".
وبسؤاله عن فيرلان ميندي، أجاب: "هو أفضل ظهير أيسر دفاعيا في العالم. ربما عليه أن يتحسن في الجزء الهجومي".
في الناحية المقابلة، أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، رغبته في قيادة فريقه لتحقيق الانتصار، وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس: "الفريق متحفز جدا ومتحمس للغاية من أجل الكلاسيكو. سنحاول تقديم مباراة كبيرة. نريد تكرار انتصار الموسم الماضي، وأن نفرض أسلوبنا ونتحكم بالكرة".
وأضاف: "نحن هنا أقل جاهزية من ريال مدريد. هذه الحقيقة ويجب أن نكون صادقين، لكن عندما تبدأ الكرة في الدوران لا يوجد فريق مفضل. يجب الاستمتاع حيث نريد أن نكون في نهائي أول بطولة في الموسم".
وتابع: "لا يعتمد الأمر على بيدري في ما إذا كنت سألعب بـ4 لاعبين في وسط الملعب أم لا. إنه في حالة جيدة بنسبة 100 % وسنرى الأسماء. لدي فكرة واضحة، يجب أن نلعب بهويتنا التي زرعها يوهان كرويف منذ 30 عاما".
وعن رأيه في انتصارات برشلونة الصعبة، قال: "لقد حدث العكس، لم نفز عندما كان يجب علينا الفوز. لا أتذكر الكثير من المباريات. ربما هذا العام بملعب ريال سوسييداد، إحدى المواجهات من بين 200، لكن العكس لا يحدث لنا غالبا".
وبشأن فترة راحة قبل الكلاسيكو، علق: "لا يوجد الكثير من أهمية الفارق في أيام الراحة. لقد لعبوا شوطين إضافيين ضد أتلتيكو مدريد، والعام الماضي كنا في الحال نفسه. لا أعتقد أنه يمكن أن يكون ذلك عذرا".
وتحدث تشافي حول رقابة رونالد أراوخو لفينيسيوس، قائلا: "لا أستطيع أن أعطي تلميحات لأن ذلك سيكون في صالح أنشيلوتي (مدرب ريال). سترون ذلك غدا. أراوخو أينما يلعب هو مفيد. لقد تحسن كثيرا مع الكرة منذ تولينا المسؤولية".
وكشف: "أشعر أن ريال مدريد أقوى عندما يكون برشلونة أقوى. منذ أن توليت المسؤولية، إذا حققنا أي لقب كان علينا أن نمر به عبر ريال مدريد. العام الماضي في النهائي، وفي الدوري كان علينا أن نفوز عليهم وإلا كنا سنفقد النقاط، ثم أطاحوا بنا من كأس الملك".
واسترسل: "في ريال مدريد يتفاعلون عندما يرون برشلونة قويا. كل شيء متكافئ، حتى فيما يتعلق بالألقاب أيضا. العام الماضي حققنا لقبين وهذا العام ننازعهم على هذا اللقب. إنهم أقوى عندما نكون نحن أقوى".
وعن لامين يامال، أوضح: "سأطلب منه أن يلعب بطريقته، وأن يظهر بشجاعة وموهبة وجودة. إنه شاب لكنه لن يحمل عبء الموقف لأن لديه الجرأة لتحقيق الفارق حتى وهو مراهق".
وأشاد تشافي بأنشيلوتي، قائلا: "أنا بالتأكيد لم أقلل من قيمته، على العكس تماما، يبدو لي واحدا من أفضل المدربين في العالم والتاريخ، لقد نجح في جميع البلدان التي كان فيها، وترك بصمة".
وزاد تشافي هيرنانديز: "من الصعب أن تجد شخصا يتحدث بسوء عن أنشيلوتي. إنه لديه احترام استثنائي. ونحن كنا لاعبي خط وسط، وكنا نرى كرة القدم بنفس الطريقة ولكن الأفكار والأنظمة مختلفة".
وعن رقابة جود بيلينجهام، أجاب: "لسنا مركزين على لاعب واحد لأننا سنصبح مجانين. الجميع لديهم مستوى استثنائي. فينيسيوس، رودريجو، بيلينجهام، مودريتش، تشواميني. هم ريال مدريد، وبيلينجهام لاعب استثنائي ويحدث الفارق".
وفيما يخص الإقامة في السعودية، قال المدير الفني لبرشلونة: "نحن سعداء جدا بوجودنا هنا، دائما ما تعاملوا معنا بشكل جيد وأعتقد أن كرة القدم السعودية ستتحسن كثيرا في السنوات المقبلة".
ويتجدد الصراع مرة أخرى بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة عندما يلتقيان اليوم على ستاد "الأول بارك" بالسعودية، التي تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة بعد الأعوام 2020 و2022 و2023.
وستكون هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلتقي فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، حيث التقيا في العام الماضي، وفاز برشلونة 3-1 وتوج باللقب.
وحجز ريال موقعه في المباراة النهائية بعد فوزه على جاره أتلتيكو مدريد 5-3 عقب وقت إضافي، في الدور نصف النهائي، فيما تأهل برشلونة بفوزه على أوساسونا 2-0.
والتقى الفريقان في 255 مباراة رسمية حتى الآن، وكانت الكلمة العليا للريال الذي حقق الفوز في 104 مباراة، فيما حقق برشلونة مئة انتصار، وتعادلا في 51 مباراة.
وفي آخر 12 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز ريال في ثماني مباريات، فيما فاز برشلونة بأربعة مباريات.
وكان الفوز الذي حققه برشلونة 3-1 على ريال في نهائي نسخة الموسم الماضي، هو الأول له على الفريق في كأس السوبر بعد أربع هزائم متتالية في الفترة ما بين 2012 و2022.
ويدخل ريال المباراة بثقة كبيرة، خاصة وأن الفريق تفادى الخسارة في آخر 20 مباراة رسمية، وكانت آخر خسارة تلقاها الفريق في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي عندما خسر 1-3 أمام أتلتيكو مدريد.
وخلال الـ20 مباراة التي تفادى فيها ريال الهزيمة، تمكن الفريق من الفوز على برشلونة في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وذلك عندما سجل جود بيلينجهام هدفين (2-1).
واستطاع ريال أن يحقق الفوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقة، وتمكن الفريق من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في أربعة مباريات.
ولم يخسر ريال إلا في مباراة واحدة في جميع المسابقات هذا الموسم، وفشل في التسجيل في مباراة واحدة في آخر 27 مباراة.
وأنهى برشلونة فترة انتظار خمس سنوات للتتويج بلقب كأس السوبر، بعدما توج به الموسم الماضي، وستكون الفرصة متاحه أمامه للفوز بالكأس للعام الثاني على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب حيث حصده 14 مرة بفارق لقبين أمام ريال.
ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة، خصوصا وأن الفريق حقق أربع انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، ويسعى الفريق للبناء على هذا.
وفي المباريات الأربع الأخيرة سجل الفريق عشرة أهداف ولكنه تلقى خمسة أهداف.
ومع احتلال برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الإسباني بفار سبع نقاط خلف ريال، سيكون لدى الفريق حافز إضافي للتتويج باللقب، خصوصا وأن الفريق كان متصدرا للدوري، لكنه تراجع في الترتيب وأهدى الصدارة لريال عقب مباراة الكلاسيكو.
وستكون الفرصة متاحة أمام برشلونة للتتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ أن حقق هذا الإنجاز في 2010 و2011.
وسيفتقد برشلونة لجهود رافينيا، ولذلك يتوقع أن يبدأ لامين يامال اللقاء بدلا عنه، كما يتوقع أن يبدأ بيدري اللقاء.
وستكون هناك مباراة أخرى خارج الخطوط بين تشافي وأنشيلوتي، ومنذ أن تولى الثنائي تدريب الفريقين التقيا في ثماني مباريات، وتمكن كل مدرب من الفوز على الآخر في أربع منها. -(وكالات)

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