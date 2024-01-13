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جمال: متشوق لمشاركة عيرا بـالطائرة العربية ولهذه الأسباب عدت من لبنان

1/13/2024 2:05:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات لكرة الطائرة، على اهتمامه الكبير بالانضمام إلى صفوف فريق عيرا، ومشاركة زملائه بالفريق منافسات بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال الفترة 17-29 شباط (فبراير) المقبل، مشيدا باجتهاد فريق عيرا وصيف بطولتي الدوري وكأس الأردن بالموسم الماضي، وعمل منظومة الكرة الطائرة بروح الفريق بحثا عن الظهور المشرف للنادي والطائرة الأردنية في مشاركته الأولى.
وحول عرض نادي عيرا، قال جمال: "تمت مفاتحتي وزميلي فهد نعمان من قبل المدير الفني للفريق إياد توفيق، المدرب المجتهد وصاحب التاريخ مدربا ولاعبا، لمشاركة الفريق خلال منافسات بطولة الأندية العربية، واعتز بهذا الاختيار حيث التحقنا بتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال الوجبات الاستعدادية في صالة قصر الرياضة".
وأضاف جمال: "شاركنا زملاءنا الذين نعتز بهم من نجوم الكرة الطائرة الأردنية، على صعيد نجوم الخبرة والشباب، ولدينا تجربة ثرية من خلال زمالة البعض منهم في صفوف المنتخب الوطني الأول للرجال، ووافقت على عرض الإعارة المقدم من قبل نادي عيرا، وأشكر نادي الوحدات نادي الأم على تجاوبه إداريا وفنيا ومنحي هذه الفرصة المهمة في مسيرتي كلاعب، وسبق أن ذلل لي صفقة احترافي في لبنان التي لم تطول لأسباب كثيرة".
وعن الأسباب التي أدت إلى فسخ عقده مع فريق الأنوار اللبناني، رغم مشاركة الفريق انتصارات مهمة في الدوري اللبناني، رد جمال: "لا أدري ما الذي حدث، رغم انني شاركت الفريق انتصارات مهمة، وسط اعجاب وإطراء من زملائي اللاعبين والمدربين، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت اختلافات كثيرة من مدرب الفريق، عكرت مزاجي العام واتعبتني نفسيا، وشعرت برغبة المدرب بالتعاقد مع لاعبي أطراف، يفضلهم على مركز السنتر، وجلست مع إدارة النادي وطلبت فسخ العقد بالتراضي، وهو ما حدث وعدت فورا إلى الأردن".
وتابع: "ورغم قصر مدة الاحتراف في منافسات الطائرة اللبنانية، إلا انني استفدت منها إلى حد كبير، وزادت من خبرتي ونضوجي الميداني، واستفدت بزمالة لاعبي الخبرة، والاحتكاك بلاعبين لبنانيين ومحترفين على سوية عالية، في الوقت الذي تلقيت عددا من العروض، وادرس أحد العروض بعناية كبيرة، وفقا لاهتمام النادي الذي يبدي رغبة كبيرة بالتعاقد معي في بداية الموسم الجديد".
وحول انطباعه كلاعب في توقيع اتفاقية الرعاية بين اتحاد الكرة الطائرة ومدارس التربية الريادية مؤخرا، أجاب جمال: "بالتأكيد شعرت والعديد من زملائي اللاعبين وحتى المدربين، بالارتياح النفسي الكبير لتوقيع هذه الاتفاقية، والتي تعتبر نقلة نوعية بكل مضامينها، ومن شأنها أن تدب الحياة في أوصال اللعبة، والأندية والمنتخبات الوطنية بالاستفادة من الرافد المالي المهم، وتحسب هذه الاتفاقية لاتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وبجهود نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، واتوقع أن تدفع هذه الاتفاقية الطائرة الأردنية للتحليق في سماء الإنجازات عربيا وإقليميا وقاريا خلال فترة وجيزة، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية".
ويذكر أن محمد جمال ابن 23 ربيعا، خاله نجم الوحدات السابق محمد الحوراني، وهو الذي بدأت علاقته باللعبة بالصدفة من خلال حضوره أحد تدريبات الفريق بقيادة المدرب محمد نعمان، الذي اعجب بمقوماته البدنية وطوله الفارع، لينضم إلى فئات الوحدات التي شاركها العديد من الألقاب، ويلتحق بصفوف الفريق الأول ابن 17 ربيعا، وغدا نجمه الأول الذي شاركه التتويج بالألقاب أهمها لقب الثلاثية قبل موسمين، ويعد حاليا بحسب ترشيحات المدربين والمتابعين أفضل مهاجم من وسط الشبكة –المركز 3- في ساحة الكرة الطائرة المحلية.

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